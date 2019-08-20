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Экс-игрок сборной Украины попал в ТОП-10 худших трансферов "Барселоны"

20 августа, 15:32

Дмитрий Чигринский занял шестую строчку

Дмитрий Чигринский

Дмитрий Чигринский / Фото: Barcelona FC

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский включен в топ-10 худших трансферов "Барселоны" в 21-м веке по версии 90min. Напомним, в 2009 году за него каталонцы заплатили тогда "Шахтеру" 25 миллионов евро. Спустя год футболиста продали обратно "Шахтеру", но уже за 15 миллионов.

Также в числе неудачников оказались Филиппе Коутиньо - "Ливерпуль", 2018, Алекс Сонг – "Арсенал", 2012, Эммануэль Пети – "Арсенал", 2000, Александр Глеб – "Арсенал", 2008, Ибрагим Афеллай – ПСВ, 2010, Арда Туран – "Атлетико", 2015, Андре Гомеш – "Валенсия", 2016, Златан Ибрагимович – "Интер", 2009 и Филиппе Кристанваль – "Монако", 2001.

Отметим, что каталонцы в поединке первого тура чемпионата Испании не могли рассчитывать на своего лидера аргентинца Лионеля Месси – он еще не восстановился от травмы. Как мы писали ранее, Месси впервые за 10 лет пропустил старт чемпионата Испании.

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Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Барселона Дмитрий Чигринский трансфер

Источник: Сегодня|Спорт

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