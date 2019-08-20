Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Экс-игрок сборной Украины стал игроком "Вождоваца"

20 августа, 11:45

Марко Девич нашел новый клуб

Марко Девич

Марко Девич / Фото: Вождовац

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич подписал контракт с сербским "Вождовацем", сообщает официальный сайт клуба. В клубе, который 35-летний форвард уже представлял в 2004 году, он проведет нынешний сезон.

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией

"Вождовац" стал последней сербской командой, за которую Марко выступал до своего перехода в "Волынь", где игрок начал украинский этап своей карьеры.

Последним клубом Девича был азербайджанский "Сабах", за который он забил восемь голов в 21 матче минувшего сезона. После четырех туров "Вождовац" занимает 10-ю строчку в сербской Суперлиге, имея в активе четыре очка.

Реклама

Ранее мы писали, что Марко Девич отсудил у "Ростова" 40 миллионов. В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию. Сразу после расторжения договора футболист обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.

В тренде
Встреча Гройсмана с Нетаньяху, кризис в Италии и наводнение в Индии: топ-темы дня

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футболист Марко Девич Вождовац

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...