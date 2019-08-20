Экс-игрок сборной Украины стал игроком "Вождоваца"

Марко Девич / Фото: Вождовац

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич подписал контракт с сербским "Вождовацем", сообщает официальный сайт клуба. В клубе, который 35-летний форвард уже представлял в 2004 году, он проведет нынешний сезон.

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"Вождовац" стал последней сербской командой, за которую Марко выступал до своего перехода в "Волынь", где игрок начал украинский этап своей карьеры.

Последним клубом Девича был азербайджанский "Сабах", за который он забил восемь голов в 21 матче минувшего сезона. После четырех туров "Вождовац" занимает 10-ю строчку в сербской Суперлиге, имея в активе четыре очка.

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Ранее мы писали, что Марко Девич отсудил у "Ростова" 40 миллионов. В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию. Сразу после расторжения договора футболист обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

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