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Экс-игрок сборной Украины вскоре может завершить карьеру и возглавить клуб из УПЛ

19 декабря, 18:47

Марко Девич готов повесить бутсы на гвоздь

Марко Девич

Марко Девич / Фото: Getty Images

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Нападающий "Вождоваца" Марко Девич рассказал, что вскоре может завершить карьеру.

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"Контракт до лета, но пока ситуация такая, что непонятно – буду играть или нет. Есть много обстоятельств. Там семья – это центральный вопрос. Все остальное более-менее", – отметил Девич.

Ранее мы писали, что Марко Девич отсудил у "Ростова" 40 миллионов. В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию.

"Доволен, каждой минуте на поле радуюсь, несмотря на возраст и то, что было позади в карьере. Если прощальный матч будет, то только в Харькове. Но пока этот вопрос не решен, 50 на 50. Просто так начать работу тренером я не готов. Не боюсь, но нужно шаг за шагом. Сначала нужно поработать помощником, а потом принимать команду. Если буду начинать, думаю, было бы неплохо это сделать в Украине", – добавил игрок.

В Украине Девич выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". В составе сборной Украины провел 34 матча и забил семь голов.

Ранее мы писали, что Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите обзор заключительного матча сборной Украины в отборе на Евро-2020:

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Сборная Украины Марко Девич

Источник: Канал Футбол

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