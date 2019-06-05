Экс-игрок "Шахтера" хочет выступать за сборную Китая

Бразилец Алекс Тейшейра вскоре получит китайское гражданство

Тейшейра присматривается к сборной Китая. Фото: Instagram

Китайская футбольная ассоциация планирует натурализовать бразильского полузащитника "Цзянсу Сунин" Алекса Тейшейру. Как стало известно из собственных источников "Футбол 24", бывший игрок "Шахтера" Тейшейра вскоре получит китайское гражданство и будет выступать за тамошнюю сборную.

Стоит заметить, что возможность натурализовать иностранцев была одним из главных условий Марчелло Липпи перед возвращением на пост главного тренера сборной Китая.

Ранее воспитанник лондонского "Арсенала" Нико Еннарис получил китайское гражданство и стал первым легионером в истории азиатской национальной команды. Липпи уже вызвал экс-англичанина в лагерь сборной Китая для подготовки к матчам против Филиппин (7 июня) и Таджикистана (11 июня).

Напомним, Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы, сыграв за "горняков" 146 матчей, в которых забил 67 голов. В начале 2016-го бразилец перебрался в кийський Цзянсу Сунин.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

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