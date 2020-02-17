Экс-игрок "Шахтера" из-за коронавируса отказался от сумасшедших денег в Китае и уехал в Бразилию

Марсело Морено подписал контракт с "Крузейро" - это уже его третье пришествие в "лисью" команду

Марсело Морено / Фото: Getty Images

Бывший форвард "Шахтера" Марсело Морено продолжит карьеру в "Крузейро". Официальный Twitter бразильского клуба сообщил о подписании контракта с 32-летним боливийским игроком. Ранее мы рассказывали, что "Крузейро" грозят санкции за долги перед "Зарей".

Отметим, что последней командой Марсело Морено был китайский клуб "Шицзячжуан Эвер Брайт", с которым у боливийца был действующий контракт. Однако из-за бушующего в Китае коронавируса форвард изъявлял желание покинуть Поднебесную как можно скорее и, в итоге, стороны пришли к компромиссу.

Реклама

По данным СМИ, в Китае Марсело Морено получал около 360 тысяч евро в месяц, что являлось неподъемной суммой для "Крузейро". Как результат, по информации бразильской прессы, игрок пошел на серьезное снижение заработной платы ради возвращения в Бразилию.

Читайте также: У самого титулованного футболиста мира в Бразилии угнали машину: даже охранники не помогли

Напомним, Марсело Морено уже дважды выступал за "Крузейро" – с 2007 по 2008, а также в 2014 году. Именно из расположения "лис" форварда в 2008 году пригласил к себе "Шахтер".

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Крузейро" в 2015 году

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама