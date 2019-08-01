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Экс-игрок "Шахтера": "Карпатам" будет очень тяжело зацепиться за очки в очном поединке"

Сегодня, 16:38

Виктор Грачев - о матче с "Карпатами" и возвращении Срны

Виктор Грачев

Виктор Грачев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Экс-игрок "Шахтера": "Карпатам" будет очень тяжело зацепиться за очки в очном поединке" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2 Футбол Виктор Грачев - о матче с "Карпатами" и возвращении Срны

Легендарный нападающий "Шахтера" Виктор Грачев поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка чемпионата Украины с "Карпатами", а также прокомментировал возвращение Дарио Срны в клуб.

"Карпаты" – команда-загадка в каждом чемпионате. Сложно предположить, что они смогут показать. Они очень непредсказуемы. Команда может обыграть лидера, потом проиграть аутсайдеру. "Шахтер" в последнее время удачно играет с "Карпатами". Львовянам будет очень тяжело зацепиться за очки в очном поединке. Плюс львовская команда в очередной раз формируется практически с нуля, у них большое количество новых игроков. Сказать, что сейчас представляют из себя львовский "Карпаты", очень и очень сложно.

"Дарио заслужил своей игрой, своей отдачей на футбольном поле, своим служением клубу самые громкие аплодисменты. Он действительно легенда клуба, столько лет отыграл, столько трофеев завоевал. Его будут приветствовать на каждой игре. Я думаю, он сделал правильное решение, что вернулся в "Шахтер". Болельщик, конечно, придет на матч с "Карпатами". Первая игра, новый тренер, хорошая погода, атакующий футбол. Есть все составляющие, чтобы получился праздник футбола в Харькове. Когда Дарио Срна был футболистам, он играл для болельщиков, а с "Карпатами" они должны прийти на стадион ради него и поприветствовать легенду. У него много футбольного опыта. Главное, что он вернулся, думаю, у него все должно получиться".

Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источник: terrikon

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