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Экс-игрок "Шахтера" не сыграет в финале Кубка Америки

4 июля, 12:21

Виллиан получил травму в полуфинальном поединке с Аргентиной

Виллиан на тренировке
Виллиан на тренировке. Фото: AFP

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан не сможет принять участие в финале Кубка Америки с командой Перу. В полуфинальной встрече со сборной Аргентины (2:0) футболист "Челси" вышел на замену на 46-й минуте, а после игры стало известно, что он получил повреждение задней поверхности бедра.

Представитель Федерации футбола Бразилии сообщил, что Виллиан почувствовал боль в подколенном сухожилии и был отправлен на медицинский осмотр, где было выявлено растяжение мышцы.

Напомним, что перед стартом Кубка Америки экс-игрок "Шахтера" Виллиан был вызван в сборную Бразилии из-за травмы Неймара. В финальном матче сборная Бразилии 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро сыграет против команды Перу.

Перуанцы впервые с 1975 года пробились в финал Кубка Америки, разгромив Чили – 3:0. А вот сборная Бразилии со скандалом обыграла Аргентину. Оказалось, что рефери из Эквадора отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. 

Кроме того, бразильские фанаты не давали аргентинским футболистам спать перед полуфиналом Кубка Америки. 

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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Тег сборная Бразилии, Виллиан, Кубок Америки

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sport24.ru

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