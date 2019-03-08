Экс-игрок "Шахтера" после победы над "Динамо" в Лиге Европы: "Это был особенный гол"
Виллиан вспомнил, как он забивал киевлянам в несколько лет назад
Полузащитник "Челси" Виллиан прокомментировал победу над "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Бразилец стал автором второго гола в матче, отличившись красивым ударом со штрафного. Также в матче забивали Педро и Хадсон-Одои. Ответная встреча состоится 14 марта в Киеве.
"Если честно, то да, я думал о штрафном ударе из предыдущего матча с "Динамо". Позиция была очень похожая. Это был особенный гол, очень красивый. Но важнее то, что команда забила три мяча. Мы на полпути от выхода в следующий раунд.
Мы хорошо сыграли. Могли вести 3:0 уже после первого тайма – надо лучше реализовывать моменты в таких матчах. Нельзя упускать такие шансы, которые были у нас в первом тайме, но в целом мы хорошо сделали свою работу и теперь можем подумать о следующем матче.
Конечно, мы поедем в Киев с уверенностью в себе. Знаем, что там нас ждет трудный матч. Надо подойти к игре с тем же настроем", – сказал бразилец.
Кстати, легионер "Динамо" сделал громкое заявление: "Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину". Кендзера считает, что киевляне во втором тайме выглядели лучше, хоть и пропустили два мяча.
После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".
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