Экс-игрок "Шахтера" решил станцевать, чтобы получить машину и квартиру

Давид Таргамадзе и Джулиана Бар-Гнар / Фото: Instagram

Бывший игрок украинских "Шахтера", "Мариуполя" и "Александрии" Давид Таргамадзе участвует в грузинской версии шоу "Танцы со звездами". 30-летний полузащитник выступает там вместе с профессиональной танцовщицей – Джулианой Бар-Гнар. Победитель шоу получит автомобиль и квартиру в Тбилиси. Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажирка метро устроила в вагоне зажигательные танцы.

Смотрите, как танцует Таргамадзе

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Отметим, что в прошлогоднем грузинском проекте "Танцуют звезды" Джулиана Бар-Гнар стала победительницей с другим партнером – КВН-щиком Амико Чохарадзе.



Напомним, грузинский футболист Давид Таргамадзе выступал в Украине с 2010 по 2016 год. И был одним из самых техничных исполнителей нашей Премьер-лиги. Сейчас же он защищает цвета грузинского клуба "Сиони".

Добавим, что ранее футболист "Динамо" Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался защитник. – Петь песни в караоке – вот это мое. Чуть стесняюсь, но людей мог бы повеселить. Наверное, на свадьбах бы выступал".

Также мы недавно рассказывали, что индийский комик взорвал интернет, спародировав Ибрагимовича. В видео пародист называет себя Сулатаном Индиановичем. И повторяет знаменитое высказывание шведа в адрес болельщиков своего бывшего клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", изменив лишь имя: "Вы хотели Сулатана. Я дал вам Сулатана".

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