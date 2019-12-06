Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Экс-игрок "Шахтера" решил станцевать, чтобы получить машину и квартиру

6 декабря, 17:01

Давид Таргамадзе, шесть лет выступавший в украинском чемпионате, блеснул нефутбольным талантом

Давид Таргамадзе и Джулиана Бар-Гнар

Давид Таргамадзе и Джулиана Бар-Гнар / Фото: Instagram

Бывший игрок украинских "Шахтера", "Мариуполя" и "Александрии" Давид Таргамадзе участвует в грузинской версии шоу "Танцы со звездами". 30-летний полузащитник выступает там вместе с профессиональной танцовщицей – Джулианой Бар-Гнар. Победитель шоу получит автомобиль и квартиру в Тбилиси. Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажирка метро устроила в вагоне зажигательные танцы.

Смотрите, как танцует Таргамадзе

Реклама

Отметим, что в прошлогоднем грузинском проекте "Танцуют звезды" Джулиана Бар-Гнар стала победительницей с другим партнером – КВН-щиком Амико Чохарадзе.

Напомним, грузинский футболист Давид Таргамадзе выступал в Украине с 2010 по 2016 год. И был одним из самых техничных исполнителей нашей Премьер-лиги. Сейчас же он защищает цвета грузинского клуба "Сиони".

В тренде
Месси выиграл "Золотой мяч", став лучшим игроком за всю историю футбола
Лионель Месси

Добавим, что ранее футболист "Динамо" Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался защитник. – Петь песни в караоке – вот это мое. Чуть стесняюсь, но людей мог бы повеселить. Наверное, на свадьбах бы выступал".

Также мы недавно рассказывали, что индийский комик взорвал интернет, спародировав Ибрагимовича. В видео пародист называет себя Сулатаном Индиановичем. И повторяет знаменитое высказывание шведа в адрес болельщиков своего бывшего клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", изменив лишь имя: "Вы хотели Сулатана. Я дал вам Сулатана".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

танцы Шахтер Донецк ФК Мариуполь чемпионат Грузии ФК Александрия Давид Таргамадзе

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...