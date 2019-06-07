Экс-игрок "Шахтера" срочно вызван на Кубок Америки

Виллиан заменит в сборной Бразилии травмированного Неймара

Виллиан получил вызов в сборную. Фото: AFP

Полузащитник "Челси" Виллиан вызван в расположение сборной Бразилии для участия в Кубке Америки-2019. В составе селесао Виллиан заменит получившего накануне травму Неймара. Звездный нападающий "Пари Сен Жермен" повредил голеностопный сустав правой ноги в товарищеском матче с Катаром (2:0), из-за чего пропустит розыгрыш главного футбольного турнира среди южноамериканских команд. Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии.

Напомним, что в этом сезоне Виллиан стал победителем Лиги Европы. В финальном матче "Челси" разгромил "Арсенал" – 4:1:

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что Неймар изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

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