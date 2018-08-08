Экс-игрок "Шахтера" тренируется с Криштиану Роналду: "Я никогда не видел такого игрока"

Сегодня, 10:56

Дуглас Коста рассказал, что Криштиану первым приезжает на тренировки и последним их покидает

Криштиану Роналду. Фото Getty
Криштиану Роналду. Фото Getty

Бывший полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста, который сейчас играет в составе "Ювентуса", впечатлен новичком команды Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" перешел в итальянский клуб в текущее трансферное окно.

"Невозможно успеть за Криштиану на тренировках. Когда мы приходим, он уже занимается, а когда уходим, он продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, подобного Роналду", – рассказал Дуглас Коста.

Коста в 2010-2015 годах выступал в чемпионате Украины за донецкий "Шахтер", после чего перешел в "Баварию", а оттуда – в "Ювентус".

Тем временем, бывший партнер Винисиуса Жуниора по "Фламенго" Эвертон Рибейру предрек бразильцу великое будущее и рассказал, что Роналду ушел из "Ювентуса" из-за 18-летнего футболиста. "Винисиусу только-только исполнилось 18. Я думаю, в "Реале" он станет эталонным игроком. Роналду ушел из "Реала" потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку", – сказал Рибейру.

"Реал" объявил о достижении соглашения с "Фламенго" о переходе Винисиуса летом 2017 года. 20 июля нынешнего года договор между действующим победителем Лиги чемпионов и 18-летним форвардом вступил в силу. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.
Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Дуглас Коста, Винисиус Жуниор

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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