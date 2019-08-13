Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Украинский защитник московского "Динамо": "Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди"

Сегодня, 11:05

Иван Ордец о переезде в Россию

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва

Украинский защитник Иван Ордец рассказал о переезде в Россию. Напомним, что бывший игрок "Шахтера" перебрался в московское "Динамо" этим летом. Соглашение украинского игрока с российским клубом рассчитано на три года.

"Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди. Не отговаривали. У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. Ракицкий и Данченко сказал, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две все забудется. Собаки лают, караван идет.

Реклама

Все эти новости – пропаганда. Люди смотрят "ящик" и верят: приедут и их тут же порежут. Нигде такого нет. По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению", – рассказал Ордец.

В тренде
Реформатор Нацбанка и гарант новых траншей: все о кандидате на должность премьер-министра Владиславе Рашковане
Фото: finclub.net

К слову, ранее появилась сенсационная новость: Мирча Луческу может в субботу возглавить киевское "Динамо". Румынский тренер прибудет на матч киевлян против "Шахтера", после чего даст ответ на предложение Игоря Суркиса.

Напомним, что ранее "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат России Динамо Москва Иван Ордец

Источник: sport24.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...