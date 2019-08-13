Украинский защитник московского "Динамо": "Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди"

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва

Украинский защитник Иван Ордец рассказал о переезде в Россию. Напомним, что бывший игрок "Шахтера" перебрался в московское "Динамо" этим летом. Соглашение украинского игрока с российским клубом рассчитано на три года.

"Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди. Не отговаривали. У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. Ракицкий и Данченко сказал, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две все забудется. Собаки лают, караван идет.

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Все эти новости – пропаганда. Люди смотрят "ящик" и верят: приедут и их тут же порежут. Нигде такого нет. По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению", – рассказал Ордец.

К слову, ранее появилась сенсационная новость: Мирча Луческу может в субботу возглавить киевское "Динамо". Румынский тренер прибудет на матч киевлян против "Шахтера", после чего даст ответ на предложение Игоря Суркиса.

Напомним, что ранее "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

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