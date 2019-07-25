Экс-игрока "Барселоны" могут наказать за связи с букмекерской конторой

Йерри Мина нарушил правила Английской футбольной ассоциации

Йерри Мина. Фото: Instagram

Федерация футбола Англии предъявила обвинения колумбийскому защитнику "Эвертона" Йерри Мине. 24-летний игрок снялся в рекламе одной из эквадорских букмекерских контор, что является нарушением правил лиги.

Официальный приговор защитнику "ирисок" пока не объявили, однако его уже вызывали для объяснений по поводу инцидента с неправомерной рекламой. Правилами FA игрокам запрещено по собственной инициативе участвовать в рекламе игорного бизнеса. У Мины есть 48 часов, чтобы ответить на предъявленное обвинение. Иначе футболисту грозят санкции.

Кстати, игрок сборной Украины Александр Зинченко выжил из "Манчестер Сити" игрока сборной Англии. Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиан Делф перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.

Также добавим, что "Барселона" хочет летом заработать на продаже футболистов больше, чем стоит все киевское "Динамо". Руководство "Барселоны" намерено заработать в это трансферное окно, чтобы окупить покупки Гризманна и Де Йонга.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль":

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