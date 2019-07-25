Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Экс-игрока "Барселоны" могут наказать за связи с букмекерской конторой

25 июля, 15:14

Йерри Мина нарушил правила Английской футбольной ассоциации

Йерри Мина
Йерри Мина. Фото: Instagram

Федерация футбола Англии предъявила обвинения колумбийскому защитнику "Эвертона" Йерри Мине. 24-летний игрок снялся в рекламе одной из эквадорских букмекерских контор, что является нарушением правил лиги.

Официальный приговор защитнику "ирисок" пока не объявили, однако его уже вызывали для объяснений по поводу инцидента с неправомерной рекламой. Правилами FA игрокам запрещено по собственной инициативе участвовать в рекламе игорного бизнеса. У Мины есть 48 часов, чтобы ответить на предъявленное обвинение. Иначе футболисту грозят санкции.

Кстати, игрок сборной Украины Александр Зинченко выжил из "Манчестер Сити" игрока сборной Англии. Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиан Делф перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт ливерпульского клуба. 

Также добавим, что "Барселона" хочет летом заработать на продаже футболистов больше, чем стоит все киевское "Динамо". Руководство "Барселоны" намерено заработать в это трансферное окно, чтобы окупить покупки Гризманна и Де Йонга.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, чемпионат Англии, букмекерская контора, Эвертон

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-игрока "Барселоны" могут наказать за связи с букмекерской конторой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AS.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избежавший позора в Украине футболист переходит в "Манчестер Юнайтед" за 75 млн евро

Вчера, 19:24

Окончательная сумма трансфера может достигнуть 90 миллионов евро

"Барселона" проиграла "Челси": не помогли дебютировавшие Гризманн и Де Йонг

23 июля, 15:54

Испанский гранд забил гол престижа на добавленной минуте встречи в Японии

Вот, что о характере мужчины расскажет кофе

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Секреты красоты скандинавских девушек

Открыт механизм управления генетической памятью

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней

Все же беременна? Дизайнер подтвердила положение Ксении Собчак

4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц

5 лучших упражнений для рук, которые дают результат

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

22 июля, 20:04

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

Что лечит калина в организме человека

6 привычек, которые программируют на бедность

Ученые подкорректировали нормы артериального давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь