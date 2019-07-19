Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Деньги им были предложены некими политическими силами, оппонирующими действующему руководству Катара

По информации The Times, двумя бывшим игрокам сборной Англии были предложены деньги за то, чтобы они публично критиковали организацию ЧМ-2022 в Катаре. По данным источника, этими игроками являются Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор. Деньги им были предложены некими политическими силами, оппонирующими действующему руководству Катара.

Кэмпбелл подтвердил эту информацию, но сообщил, что отказался от предложения.

Ранее мы писали, что в ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022. Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура, в заключительном победив США 14 голосами против 8. В тот же день чемпионат мира 2018 года получила Россия.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

ЧМ-2022 станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года пока не стартовал.

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