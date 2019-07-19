Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

19 июля, 15:03

Деньги им были предложены некими политическими силами, оппонирующими действующему руководству Катара

По информации The Times, двумя бывшим игрокам сборной Англии были предложены деньги за то, чтобы они публично критиковали организацию ЧМ-2022 в Катаре. По данным источника, этими игроками являются Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор. Деньги им были предложены некими политическими силами, оппонирующими действующему руководству Катара.

Кэмпбелл подтвердил эту информацию, но сообщил, что отказался от предложения.

Ранее мы писали, что в ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022. Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура, в заключительном победив США 14 голосами против 8. В тот же день чемпионат мира 2018 года получила Россия.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

ЧМ-2022 станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года пока не стартовал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег скандал, футбол, ЧМ-2022

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иране женщинам разрешили посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Вчера, 14:41

Федерация футбола Ирана пошла на уступки ФИФА после запроса Инфантино

ЧМ-2022: в Азии прошла жеребьевка второго раунда квалификации

17 июля, 14:20

После двухкругового турнира 12 команд выйдут в следующий этап отбора

В Северной Америке кардинально изменили систему отбора на ЧМ-2022

10 июля, 20:00

Квалификация будет состоять из двух частей, которые будут проходить параллельно в 2020 и 2021 годах

Бразильский футболист Кафу избран послом ЧМ-2022

22 июня, 10:25

Торжественная церемония прошла в родном городе футболиста – Сан-Паулу

Глава ФИФА требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи

21 июня, 17:08

Джанни Инфантино заявил, что иранская проблема должна быть решена до 15 июля

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро

Ученым удалось создать антибиотики, что могут победить бактерии

Почему появляются мозоли и как этого избежать?

Трудности подросткового периода. Семья

Чем полезен мед для бегуна: это стоит знать

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Вчера, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь