Экс-одноклубник Ярмоленко помог "Арсеналу" догнать "Челси"

В сегодняшнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" вырвал выездную победу над "Борнмутом" (2:1) и сократил отставание от "Челси" до одного очка – 27:28. В турнирной таблице "Арсенал" остается на 5-м месте, а "Челси" после вчерашнего поражения от "Тоттенхэма" поменялся с обидчиками позициями и откатился на 4-е место.

В игре с "Борнмутом" испанский наставник "Арсенала" Унаи Эмери не мог рассчитывать на большую группу травмированных футболистов. В лазарете оказались Ляказетт, Лихштайнер, Уэлбек, Монреаль, Мавропанос и Кошельны. Но даже при этом невостребованными в запасе остались такие звезды, как Чех и Озил.

В первом тайме футболисты "Борнмута" забили два гола. Один (30-я минута) – в свои ворота, автором которого стал колумбийский полузащитник Лерма. Второй (45+1-я минута) – в чужие, его забил норвежский форвард Кинг. Точку же поставил габонец Обамеянг – бывший одноклубник Андрея Ярмоленко в Дортмунде. Шла 67-я минута.

"Арсенал": Лено – Мустафи, Папастатопулос, Холдинг – Бельерин, Торрейра (Гендузи, 79), Джака, Колашинац – Мхитарян, Ивоби (Рэмси, 82) – Обамеянг (Нкетиа, 90+4).

Это первая победа "Арсенала" после трех кряду ничейных результатов (два – в чемпионате Англии, один – в Лиге Европы).

Напомним, что "Арсенал" – ближайший соперник "Ворсклы" в Лиге Европы. Матч 5-го тура группового раунда состоится в Полтаве 29 ноября (начало в 19:55). Напомним, что в Лондоне игра "Арсенал" – "Ворскла" завершилась со счетом 4:2.