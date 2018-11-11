Экс-полузащитник "Динамо" вернулся после травмы и отдал голевой пас

Ударным получилось возвращение в строй украинского полузащитника Романа Безуса, который с лета 2016 года выступает за "Сент-Трюйден" в чемпионате Бельгии. Из-за травмы стопы он на месяц выпал из обоймы своего клуба, но вчера вернулся на поле в выездном матче с "Эйпеном" и помог открыть счет на 13-й минуте, отдав голевой пас на японца Даичи Камаду. Возможно, энтузиазма Безусу придало участие во флэшмобе #читайрідною – он 9 ноября прочитал стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати", разместил видео на своей странице в Instagram и таким образом отметил День украинской письменности и языка.

Экс-полузащитник "Динамо", "Ворсклы" и "Днепра" отыграл до 68-й минуты и был заменен при счете 3:1 в пользу "Сент-Трюйдена". Матч завершился победой гостей над командой знаменитого французского полузащитника Клода Макелеле – 4:1. После этого "Сент-Трюйден" поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив "Гент", за который выступают два нынешних игрока сборной Украины – Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Но сегодня "Гент" в 15:30 по киевскому времени встретится в Брюсселе с "Андерлехтом" (там играет еще один футболист сборной Украины – Евгений Макаренко) и может вернуть себе пятую строчку. Неделю назад Яремчук выдал шикарный матч и забил два гола "Кортрейку", получив при этом рассечение брови.