Экс-тренер "Динамо" назвал главный козырь "Шахтера" в матче за Суперкубок
По словам Йожефа Сабо, перед стартом сезона в пользу "горняков" складывается кадровая ситуация
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо назвал главное преимущество "Шахтера" в матче с киевлянами за Суперкубок Украины, который состоится 28 июля в Одессе. Напомним, этот матч станет возможностью для нового тренера "горняков" Луиша Каштру добыть свой первый трофей с дончанами.
"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча за Суперкубок Украины
"Мне кажется, у "Шахтера" должно хватить кадрового потенциала на начало сезона, – считает Йожеф Сабо. – У "Динамо" такой стабильности по составу пока нет. Команда лишилась пока что Цыганкова, есть проблемы с Солем. У "горняков" таких проблем меньше, несмотря на то, что в "Шахтер" пришел новый тренер. Думаю, Каштру сильно не будет ломать то, что построил Фонсека. Думаю, они советовались, и Фонсека рассказал, что делать, чтобы не провалить начало сезона".
Где смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн Суперкубок Украины
Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.
Также мы писали, что на матче за Суперкубок Украины ожидается аншлаг. Болельщики раскупили все билеты на поединок "Шахтера" и "Динамо". Отметим, что одесский стадион "Черноморец" способен принять 34200 человек.
Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли за Суперкубок-2018
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