Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Экс-тренер "Динамо" Ребров стал крестным отцом Алекса Стаховского

10 июля, 09:38

Знаменитый наставник "Ференцвароша" породнился с первой ракеткой Украины

Ребров на крестинах сына Стаховского
Ребров на крестинах сына Стаховского. Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский и его супруга Анфиса – покрестили своего третьего ребенка, сына Алекса, который родился весной этого года. Украинский теннисист уже опубликовал в своем профиле в Instagram семейные снимки с этого события, на одном из которых замечен и легендарный динамовец, а ныне тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, который и стал крестным отцом малыша. Крестной мамой мальчика стала подруга родителей Марта Гарашко. "Сергей и Анфиса, поздравляем Алекса с первым и таким важным праздником!" – написала в комментариях к фото супруга Сергея Реброва, Анна.


Крестины сына Сергея Стаховского Видео: Instagram

Как сообщалось ранее, жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей. Отметим, что поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.

Напомним, перед крестинами сына Стаховский покинул совет игроков АТР. Причиной конфликта стали споры об отставке главы ATP Криса Кермода и разоблачения Марко Трунгеллити, раскрывшего схему договорных матчей. "Очень грустно видеть, как личная выгода и мстительность привели к разлому. То, что происходило в последние шесть месяцев, было крайне тяжело перенести. Выбранное направление разочаровывает", – заявил Сергей Стаховский.


теннисист Сергей Стаховский

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Сергей Ребров, Сергей Стаховский

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-тренер "Динамо" Ребров стал крестным отцом Алекса Стаховского". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

Вчера, 22:49

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

Выиграет ли Свитолина Уимблдон: появились новые котировки букмекеров

Вчера, 20:38

Согласно прогнозам аналитиков, украинка – третья претендентка на триумф. Номер один – Серена Уильямс

В Днепре на 11 дней отключат газ: ищите свой адрес

Названы пять продуктов, разрушающих женское здоровье

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

В квартире с Тымчуком находилась его жена - Геращенко

7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете

Тараканы побеждают человека неизвестным науке способом

Делай тело: как сжечь жир на животе

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

Вчера, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

7 июля, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

7 июля, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Отныне передавать "наверх" не надо: Зеленский разнес таможенников

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь