Экс-тренер "Динамо" Ребров стал крестным отцом Алекса Стаховского

Знаменитый наставник "Ференцвароша" породнился с первой ракеткой Украины

Ребров на крестинах сына Стаховского. Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский и его супруга Анфиса – покрестили своего третьего ребенка, сына Алекса, который родился весной этого года. Украинский теннисист уже опубликовал в своем профиле в Instagram семейные снимки с этого события, на одном из которых замечен и легендарный динамовец, а ныне тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, который и стал крестным отцом малыша. Крестной мамой мальчика стала подруга родителей Марта Гарашко. "Сергей и Анфиса, поздравляем Алекса с первым и таким важным праздником!" – написала в комментариях к фото супруга Сергея Реброва, Анна.

Крестины сына Сергея Стаховского Видео: Instagram

Как сообщалось ранее, жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей. Отметим, что поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.

Напомним, перед крестинами сына Стаховский покинул совет игроков АТР. Причиной конфликта стали споры об отставке главы ATP Криса Кермода и разоблачения Марко Трунгеллити, раскрывшего схему договорных матчей. "Очень грустно видеть, как личная выгода и мстительность привели к разлому. То, что происходило в последние шесть месяцев, было крайне тяжело перенести. Выбранное направление разочаровывает", – заявил Сергей Стаховский.

теннисист Сергей Стаховский

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