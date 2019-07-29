Дуэт Александра Хацкевича и Эдуардо Докампо распался

Экс-тренер "Динамо": "В клубе обижались, когда новички учили русский язык" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE 2019-07-29T13:07:00+03:00 Футбол Перебравшийся в Россию испанский тренер рассказал, как куроводство киевлян относилось к изучению русского языка

Бывший тренер киевского "Динамо" испанец Эдуардо Докампо, который летом нынешнего года вошел в тренерский штаб российского "Рубина", ответил на вопросы местных журналистов о своей работе в Украине и изучении украинского языка. Тренер утверждает, что в столичном клубе обижались, когда иностранцы учили российский язык.

"Русский язык – это для них… У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский", – рассказал Докампо в интервью "Спорт Бизнес-онлайн".

Также испанец признался, что в Украине к нему было хорошее отношение, несмотря на решение перебраться работать в Россию.

"Хорошее, все было спокойно. Меня там принимали хорошо и проводили тоже нормально, ведь я испанец. Может быть, если бы я был украинцем или русским, было бы по-другому", – добавил Эдуардо.

Эдуардо Докампо формально занимает должность главного тренера "Рубина", поскольку у россиянина Романа Шаронова нет необходимой для работы в чемпионате России лицензии PRO.

Отметим, что ранее испанец уже работал в академии клуба из Казани. А к тренерскому штабу Александра Хацкевича в киевском "Динамо" Докампо присоединился летом 2018 года. Ранее испанец работал с Хацкевичем в сборной Беларуси. То есть многие годы Докампо был правой рукой Хацкевича. При этом, что занятно, изначально в коучи "Рубина" российские СМИ активно сватали самого белоруса. Однако он остался в Киеве, продлив контракт с "Динамо" на два года.

Уже без Докампо "Динамо" выиграло Суперкубок Украины у "Шахтера". "Горняки" открыли счет в первом тайме усилиями Алана Патрика, но два гола за три минуты в исполнении Никиты Бурды и Дениса Гармаша перевернули все с ног на голову.

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