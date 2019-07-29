Экс-тренер "Динамо": "В клубе обижались, когда новички учили русский язык"

Бывший тренер киевского "Динамо" испанец Эдуардо Докампо, который летом нынешнего года вошел в тренерский штаб российского "Рубина", ответил на вопросы местных журналистов о своей работе в Украине и изучении украинского языка. Тренер утверждает, что в столичном клубе обижались, когда иностранцы учили российский язык.
"Русский язык – это для них… У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский", – рассказал Докампо в интервью "Спорт Бизнес-онлайн".
Также испанец признался, что в Украине к нему было хорошее отношение, несмотря на решение перебраться работать в Россию.
"Хорошее, все было спокойно. Меня там принимали хорошо и проводили тоже нормально, ведь я испанец. Может быть, если бы я был украинцем или русским, было бы по-другому", – добавил Эдуардо.
Эдуардо Докампо формально занимает должность главного тренера "Рубина", поскольку у россиянина Романа Шаронова нет необходимой для работы в чемпионате России лицензии PRO.
Отметим, что ранее испанец уже работал в академии клуба из Казани. А к тренерскому штабу Александра Хацкевича в киевском "Динамо" Докампо присоединился летом 2018 года. Ранее испанец работал с Хацкевичем в сборной Беларуси. То есть многие годы Докампо был правой рукой Хацкевича. При этом, что занятно, изначально в коучи "Рубина" российские СМИ активно сватали самого белоруса. Однако он остался в Киеве, продлив контракт с "Динамо" на два года.
Уже без Докампо "Динамо" выиграло Суперкубок Украины у "Шахтера". "Горняки" открыли счет в первом тайме усилиями Алана Патрика, но два гола за три минуты в исполнении Никиты Бурды и Дениса Гармаша перевернули все с ног на голову.
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