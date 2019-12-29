Экс-тренер "Карпат" может стать наставником Милевского и Хачериди – СМИ

"Динамо-Брест" в ближайшее время может объявить о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды, сообщает паблик "Белорусский футбол".
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Несколько источников сообщили, что специалист находился в Бресте. Кононов известен по работе в "Карпатах", "Севастополе". Последним местом работы Кононова был московский "Спартак".
В нынешнем сезоне брестское "Динамо" стало чемпионом Беларуси, прервав гегемонию БАТЭ, которая длилась 13 лет. В составе брестского "Динамо" украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
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Ранее Милевский рассказал, с каким алкоголем отметит Новый год. К шампанскому будет оливье. И наверняка не обойдется без просмотра классики – Миля обожает "Иронию судьбы".
Также мы сообщали, что брестское "Динамо" станет соперником киевского "Динамо" на сборах в Турции. Этот спарринг должен состояться 27 января.
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