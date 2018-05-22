Экс-тренер "Реала" и "МанСити" возглавил "Вест Хэм"

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини возглавил английский "Вест Хэм", сообщается на официальном сайте лондонской команды. Контракт Пеллегрини рассчитан на три года. Ранее британские СМИ сообщали, что зарплата специалиста в "Вест Хэме" составит 10 миллионов фунтов в год.

Пост главного тренера "Вест Хэма" стал вакантным в мае после того, как клуб покинул Дэвид Мойес, под руководством которого "молотобойцы" заняли 13-е место в чемпионате Англии по итогам минувшего сезона.

В субботу стало известно, что Пеллегрини, который в 2014 году привел "Манчестер Сити" к победе в чемпионате Англии, покинул пост главного тренера китайского "Хэбэй Чайна Форчун".

Пеллегрини становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Испании во главе "Вильярреала", а также выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Но добиться хотя бы подобных успехов с грандами ему не удавалось. С "МанСити" чилиец сумел только завоевать Кубок Англии и дважды Кубок Лиги, а с "Реалом" и вовсе остался без трофеев.

Ранее мы писали, что "Ницца" объявила об уходе тренера Люсьена Фавра. Швейцарец является главным претендентом на тренерский пост дортмундской "Боруссии".