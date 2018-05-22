Экс-тренер "Реала" и "МанСити" возглавил "Вест Хэм"

Сегодня, 12:35

Ради работы в Англии Мануэль Пеллегрини оставил клуб в Китае

Мануэль Пеллегрини. Фото whufc.com
Мануэль Пеллегрини. Фото whufc.com

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини возглавил английский "Вест Хэм", сообщается на официальном сайте лондонской команды. Контракт Пеллегрини рассчитан на три года. Ранее британские СМИ сообщали, что зарплата специалиста в "Вест Хэме" составит 10 миллионов фунтов в год.

Пост главного тренера "Вест Хэма" стал вакантным в мае после того, как клуб покинул Дэвид Мойес, под руководством которого "молотобойцы" заняли 13-е место в чемпионате Англии по итогам минувшего сезона.

В субботу стало известно, что Пеллегрини, который в 2014 году привел "Манчестер Сити" к победе в чемпионате Англии, покинул пост главного тренера китайского "Хэбэй Чайна Форчун".

Пеллегрини становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Испании во главе "Вильярреала", а также выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Но добиться хотя бы подобных успехов с грандами ему не удавалось. С "МанСити" чилиец сумел только завоевать Кубок Англии и дважды Кубок Лиги, а с "Реалом" и вовсе остался без трофеев.

Ранее мы писали, что "Ницца" объявила об уходе тренера Люсьена Фавра. Швейцарец является главным претендентом на тренерский пост дортмундской "Боруссии".
футбол, чемпионат Англии, Вест Хэм, Мануэль Пеллегрини

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Источник:

Р-спорт

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