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Экс-тренер сборной Италии: Мне хотелось, чтобы все в команде стали геями

21 июля, 21:28

Арриго Сакки рассказал, как относится к футболистам нетрадиционной ориентации

Арриго Сакки. Фото panorama.it
Арриго Сакки. Фото panorama.it.

Известный итальянский тренер Арриго Сакки рассказал о своем отношении к геям. Возможно, к откровениям Сакки подтолкнула звезда сборной США Меган Рапино. Во время чемпионата мира Рапино, не скрывающая свою сексуальную ориентацию, заявила: "Команда не может выиграть чемпионат мира без геев". Кстати, американки стали чемпионками мира, в финале обыграв Голландию.

"Знаете, я никогда не следил за игроками, потому что доверял им. Я никогда не узнавал, занимались ли они сексом перед игрой, а если занимались, то с кем. Когда я тренировал одну команду (если что, это был не "Милан"), мне нашептали, что один из наших парней – гей. Затем я увидел, как здорово он играет в футбол, и мне захотелось, чтобы другие парни тоже стали геями", – приводит слова Сакки Il Napolista.

Помимо "Милана", Арриго Сакки тренировал "Парму", "Атлетико", сборную Италии и другие команды. Вместе с "Миланом" Арриго дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Со сборной Италии занял второе место на чемпионате мира 1994 года.

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.


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Тег футбол, геи, Арриго Сакки, Меган Рапино

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Источник:

Eurosport

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