Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Экс-тренер "Шахтера" обыграл "Ювентус", а Роналду – все равно ликует: видео и фото из Турина

2 августа, 01:06

Олег Люлька Олег Люлька

В последнем туре Серии А туринцы уступили "Роме" 1:3, после чего принялись праздновать добытое ранее чемпионство

"Ювентус", досрочно ставший чемпионом Италии, завершил "золотой" сезон домашним поражением от команды экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки – "Ромы" – со счетом 1:3. Мы вели онлайн матча "Ювентус" – "Рома" 1:3 с видео и фото самых ярких моментов.

Реклама

Отметим, что звездному форварду "Ювентуса" Роналду позволили в последнем туре отдохнуть – за игрой с "Ромой" он наблюдал в качестве зрителя с трибун. Видимо, в туринском клубе понимали, что забить 4-5 голов, которые были необходимы для завоевания "Золотой бутсы", Криштиану в этом матче вряд ли удастся. И его попросту решили не напрягать.

Обзор матча "Ювентус" – "Рома" (1:3)

А вот после поражения от "Ромы" Роналду в отличном настроении и с серьгой в левом ухе присоединился к партнерам по "Ювентусу", чтобы получить золотую медаль чемпионата Италии и поднять над головой чемпионский кубок.

Реклама

В тренде
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" Луческу
Реклама

"Ювентус" – "Рома" – 1:3
Голы: Игуаин, 5 – Калинич, 23, Перотти, 44, с пенальти, 52
"Ювентус": Щесны (Пинсольо, 72) – Данило, Ругани, Бонуччи (Демирал, 51), Фработта – Рабио (Рэмси, 51), Мураторе, Матюиди – Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79), Дзанимаккья
"Рома": Фусато – Фасио, Смоллинг, Ибаньес (Жуан Жезус, 56) – Дзаппакоста, Кристанте (Сантон, 56), Вильяр, Калафиори (Бруно Перес, 60) – Дзаньоло (Ундер, 56), Перотти (Клюйверт, 73) – Калинич
Предупреждения: Ругани – Смоллинг, Перотти, Кристанте, Фасио

Статистика матча "Ювентус" – "Рома" (1:3)

Турнирная таблица чемпионата Италии

Реклама

Чемпионская церемония награждения "Ювентуса"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Рома Италия Паулу Фонсека

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять