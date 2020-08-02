Экс-тренер "Шахтера" обыграл "Ювентус", а Роналду – все равно ликует: видео и фото из Турина

В последнем туре Серии А туринцы уступили "Роме" 1:3, после чего принялись праздновать добытое ранее чемпионство

"Ювентус", досрочно ставший чемпионом Италии, завершил "золотой" сезон домашним поражением от команды экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки – "Ромы" – со счетом 1:3. Мы вели онлайн матча "Ювентус" – "Рома" 1:3 с видео и фото самых ярких моментов.

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Отметим, что звездному форварду "Ювентуса" Роналду позволили в последнем туре отдохнуть – за игрой с "Ромой" он наблюдал в качестве зрителя с трибун. Видимо, в туринском клубе понимали, что забить 4-5 голов, которые были необходимы для завоевания "Золотой бутсы", Криштиану в этом матче вряд ли удастся. И его попросту решили не напрягать.

Обзор матча "Ювентус" – "Рома" (1:3)

А вот после поражения от "Ромы" Роналду в отличном настроении и с серьгой в левом ухе присоединился к партнерам по "Ювентусу", чтобы получить золотую медаль чемпионата Италии и поднять над головой чемпионский кубок.

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"Ювентус" – "Рома" – 1:3

Голы: Игуаин, 5 – Калинич, 23, Перотти, 44, с пенальти, 52

"Ювентус": Щесны (Пинсольо, 72) – Данило, Ругани, Бонуччи (Демирал, 51), Фработта – Рабио (Рэмси, 51), Мураторе, Матюиди – Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79), Дзанимаккья

"Рома": Фусато – Фасио, Смоллинг, Ибаньес (Жуан Жезус, 56) – Дзаппакоста, Кристанте (Сантон, 56), Вильяр, Калафиори (Бруно Перес, 60) – Дзаньоло (Ундер, 56), Перотти (Клюйверт, 73) – Калинич

Предупреждения: Ругани – Смоллинг, Перотти, Кристанте, Фасио

Статистика матча "Ювентус" – "Рома" (1:3)

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Чемпионская церемония награждения "Ювентуса"

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