Виталий Кварцяный / Фото: FootBoom

Экс-тренер "Волыни": "Динамо" в плане комбинаций, скоростной техники сейчас уступает "Шахтеру" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-07-29T17:55:00+03:00 Футбол Виталий Кварцяный прокомментировал поединок Суперкубка Украины

Бывший наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Поединок прошел в Одессе в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хацкевича. Также наставник рассказал слабые стороны киевлян.

"Динамо" всегда разгоняется постепенно, держа в запасе максимальные функциональные возможности перед еврокубковыми турнирами. Думаю, что им будет мешать их атакующая тягучесть, не такой быстрый розыгрыш мяча, как у "Шахтера". Им надо делать акцент на дальних ударах по воротам, тому же Гармашу, Сидорчуку, Шепелеву. Последний, к слову, очень четко сыграл в матче с "Шахтером", имел три-четыре позиции для удара по воротам, но при этом принимал совсем другие решения. В этом компоненте "Динамо", думаю, надо прибавлять. И, скорее всего, в команде уделят этому достаточно внимания, потому что в плане комбинаций, скоростной техники киевляне сейчас "Шахтеру" уступают.

В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.

В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1.

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