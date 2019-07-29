Экс-тренер "Волыни": "Динамо" в плане комбинаций, скоростной техники сейчас уступает "Шахтеру"

Бывший наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Поединок прошел в Одессе в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хацкевича. Также наставник рассказал слабые стороны киевлян.
"Динамо" всегда разгоняется постепенно, держа в запасе максимальные функциональные возможности перед еврокубковыми турнирами. Думаю, что им будет мешать их атакующая тягучесть, не такой быстрый розыгрыш мяча, как у "Шахтера".
Им надо делать акцент на дальних ударах по воротам, тому же Гармашу, Сидорчуку, Шепелеву. Последний, к слову, очень четко сыграл в матче с "Шахтером", имел три-четыре позиции для удара по воротам, но при этом принимал совсем другие решения. В этом компоненте "Динамо", думаю, надо прибавлять. И, скорее всего, в команде уделят этому достаточно внимания, потому что в плане комбинаций, скоростной техники киевляне сейчас "Шахтеру" уступают.
В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.
В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1.
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