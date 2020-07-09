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Экс-тренер Ярмоленко, которого сватали в киевское "Динамо", всплыл в Испании

9 июля, 14:50

Олег Люлька Олег Люлька

66-летний чилиец Мануэль Пеллегрини подписал контракт с середняком Примеры - "Бетисом"

Испанский футбольный клуб "Бетис" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини. Соглашение с новым наставником рассчитано до лета 2023 года. К работе на посту главного тренера "Бетиса" 66-летний Пеллегрини приступит по окончании нынешнего сезона.

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Последним клубом Мануэля Пеллегрини был "Вест Хэм Юнайтед" с Андреем Ярмоленко в составе, который чилиец возглавил в 2018 году и из которого был уволен в декабре прошлого года за неудовлетворительные результаты. В ходе своей карьеры специалист тренировал также "Манчестер Сити", мадридский "Реал", "Вильярреал", "Малагу", "Ривер Плейт" и команды из Чили, Эквадора, Аргентины и Китая.

Ярмоленко и Пеллегрини

Ярмоленко и Пеллегрини / Фото: Getty Images

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В нынешнем сезоне "Бетис", набрав 41 очко в 35 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании – то есть ему не грозит ни вылет в Сегунду, ни попадание в зону еврокубков. В настоящее время коллектив возглавляет Алексис Трухильо.

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Что интересно, известный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Испании, много лет назад предлагал Мануэля Пеллегрини в киевское "Динамо", однако переговоры подписанием контракта не увенчались.

Смотрите, как "Бетис" проигрывал "Ренну" в Лиге Европы

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тренер чемпионат Испании Мануэль Пеллегрини Бетис

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