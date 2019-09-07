Экс-украинец и Бейл принесли Уэльсу победу над Азербайджаном: обзор отборочного матча Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Уэльса не без труда обыграла команду Азербайджана в отборе на чемпионат Европы 20202 года. Счет в матче был открыт после гола в собственные ворота в исполнении игрока Александрии Павла Пашаева, сменившего несколько лет назад украинское гражданство на азербайджанское.

Гости сумели сравнять счет после перерыва, но удержать ничью на выезде им не удалось. За шесть минут до финального свистка Гарет Бейл забил победный гол и принес три очка Уэльсу.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ВЕНГРИЯ 4 3 0 1 6-4 9 2 ХОРВАТИЯ 4 3 0 1 9-4 9 3 УЭЛЬС 4 2 0 2 4-4 6 4 СЛОВАКИЯ 4 2 0 2 7-6 6 5 АЗЕРБАЙДЖАН 4 0 0 4 4-12 0

Уэльс – Азербайджан – 2:1

Голы: Пашаев (26, аг), Бэйл (84) – Эмрели (58)

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Воукс, 75), Тэйлор (Дэвис, 80), Родон, Робертс, Джеймс, Аллен, Лоуренс, Уилсон (Уильямс, 63), Бэйл, Мифем.

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Азербайджан: Агаев, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк, Медведев, Ришард (Эюбов, 69), Гараев, Рахимов (Халилзаде, 73), Шейдаев, Назаров (Рамазанов, 86), Эмрели.

Предупреждения: Назаров (42), Мифем (52), Ришард (66), Кривоцюк (81), Аллен (90).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, смотреть матч Литва – Украина на нашем сайте можно в виде текстового онлайна.

Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

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