Экс-врач "Уотфорда" найден мертвым, его обвиняли в растлении мальчика

Полиция считает, что Фил Эдвардс покончил жизнь самоубийством

Фил Эдвардс. Фото: The Sun

Бывший доктор английского футбольного клуба "Уотфорд" Фил Эдвардс был найден мертвым в своем доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun. По информации издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведется в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинен в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.

Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как "Барнет" и "Бирмингем Сити".

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