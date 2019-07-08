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Экс-врач "Уотфорда" найден мертвым, его обвиняли в растлении мальчика

8 июля, 23:23

Полиция считает, что Фил Эдвардс покончил жизнь самоубийством

Фил Эдвардс
Фил Эдвардс. Фото: The Sun

Бывший доктор английского футбольного клуба "Уотфорд" Фил Эдвардс был найден мертвым в своем доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun. По информации издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведется в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинен в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.

Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как "Барнет" и "Бирмингем Сити".

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер. 

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

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Тег футбол, Уотфорд

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Championat.ru

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