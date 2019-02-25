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Экс-вратаря сборной Украины заплевали в Азербайджане

Сегодня, 12:10

Александру Рыбке досталось от фанов Нефтчи по окончании победного для украинца матча в Баку

Рыбка - вратарь клуба Сабаил
Рыбка - вратарь клуба Сабаил.
Экс-вратаря сборной Украины заплевали в Азербайджане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b7/3f1/5c73b73f1b335.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b7/3f1/5c73b73f1b335.png Футбол Александру Рыбке досталось от фанов Нефтчи по окончании победного для украинца матча в Баку

Бывший вратарь сборной Украины, "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка попал в неприятную ситуацию в Азербайджане, где он защищает цвета клуба "Сабаил". Его команда обыграла на выезде лидера чемпионата "Нефтчи" (2:1), но после игры у Рыбки произошел конфликт с фанатами хозяев поля. 

"Они в меня плевались. У меня нет никаких проблем с ними", – сказал Рыбка в комментарии Azerisport. На вопрос журналистов, не было ли поведение фанатов реакцией на то, что голкипер показывал им счет матча на пальцах, Александр ответил: "Нет, нет. Я такого не делал".

В текущем чемпионате Азербайджана клуб Рыбки идет на третьем месте с 30 очками. Лидерство, имея по 38 очков, делят "Нефтчи" и "Карабах". 

"В "Нефтчи" выступает мой друг – Кирилл Петров. Так что я бы хотел, чтобы чемпионом стал "Нефтчи", – говорит Рыбка. Кирилл Петров. Так что я бы хотел, чтобы чемпионом стал "Нефтчи".

Напомним, перед Азербайджаном Рыбка выступал во второй лиге Турции.

Как сообщалось ранее, бывший одноклубник Рыбки Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз. "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать", – сказал Андрей.

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Тег футбол, Александр Рыбка

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Сегодня|Спорт

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