Экс-вратаря сборной Украины заплевали в Азербайджане
Александру Рыбке досталось от фанов Нефтчи по окончании победного для украинца матча в Баку
Бывший вратарь сборной Украины, "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка попал в неприятную ситуацию в Азербайджане, где он защищает цвета клуба "Сабаил". Его команда обыграла на выезде лидера чемпионата "Нефтчи" (2:1), но после игры у Рыбки произошел конфликт с фанатами хозяев поля.
"Они в меня плевались. У меня нет никаких проблем с ними", – сказал Рыбка в комментарии Azerisport. На вопрос журналистов, не было ли поведение фанатов реакцией на то, что голкипер показывал им счет матча на пальцах, Александр ответил: "Нет, нет. Я такого не делал".
В текущем чемпионате Азербайджана клуб Рыбки идет на третьем месте с 30 очками. Лидерство, имея по 38 очков, делят "Нефтчи" и "Карабах".
"В "Нефтчи" выступает мой друг – Кирилл Петров. Так что я бы хотел, чтобы чемпионом стал "Нефтчи", – говорит Рыбка. Кирилл Петров. Так что я бы хотел, чтобы чемпионом стал "Нефтчи".
Напомним, перед Азербайджаном Рыбка выступал во второй лиге Турции.
Как сообщалось ранее, бывший одноклубник Рыбки Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз. "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать", – сказал Андрей.
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