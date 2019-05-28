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Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

Анна Мандзюк
Анна Мандзюк. Фото: Instagram

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Виталий Мандзюка расстался со своей женой Анной. Девушка подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. По словам Анны, сейчас бывшие супруги – просто друзья. "Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос! Мы с Виталиком дружим, у нас прекрасный сын, который тоже читает нас! Прошу понять и больше не задавать этих вопросов!", – написала девушка в своем Instagram. Стоит отметить, что пара поженилась 10 лет назад. У Виталия и Анна есть сын Артем.

Распавшаяся пара: Виталий Мандзюк и его экс-супруга Анна

Напомним, что Виталий Мандзюк играл за киевское "Динамо" с 2004 по 2009 год. В составе киевлян становился чемпионом Украины. Позже защитник перешел в "Днепр". В 2017 году из-за травмы Мандзюк, которому сейчас 33, был вынужден завершить карьеру.

Как мы писали ранее, жены украинских футболистов Анна Мандзюк и Ирина Морозюк шокировали турков. Девушки взорвали Instagram своими горячими фото с отдыха.

Также сообщалось, что Анна Мандзюк и Ирина Морозюк прямо у стен своего отеля исполнили эротический танец "камышей". Увидев откровенные движения девушек, проходивший мимо них парень выронил из рук мяч.


Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Напомним, не так давно Ирина Морозюк сделала интересное признание Анне Мандзюк. "Я все таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу", – разоткровенничалась Ирина.

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Тег Виталий Мандзюк, Анна Мандзюк

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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