Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк
У Анны и Виталия растет сын Артем
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Виталий Мандзюка расстался со своей женой Анной. Девушка подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. По словам Анны, сейчас бывшие супруги – просто друзья. "Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос! Мы с Виталиком дружим, у нас прекрасный сын, который тоже читает нас! Прошу понять и больше не задавать этих вопросов!", – написала девушка в своем Instagram. Стоит отметить, что пара поженилась 10 лет назад. У Виталия и Анна есть сын Артем.
Распавшаяся пара: Виталий Мандзюк и его экс-супруга Анна
Напомним, что Виталий Мандзюк играл за киевское "Динамо" с 2004 по 2009 год. В составе киевлян становился чемпионом Украины. Позже защитник перешел в "Днепр". В 2017 году из-за травмы Мандзюк, которому сейчас 33, был вынужден завершить карьеру.
Как мы писали ранее, жены украинских футболистов Анна Мандзюк и Ирина Морозюк шокировали турков. Девушки взорвали Instagram своими горячими фото с отдыха.
Также сообщалось, что Анна Мандзюк и Ирина Морозюк прямо у стен своего отеля исполнили эротический танец "камышей". Увидев откровенные движения девушек, проходивший мимо них парень выронил из рук мяч.
Напомним, не так давно Ирина Морозюк сделала интересное признание Анне Мандзюк. "Я все таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу", – разоткровенничалась Ирина.
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Источники:
Сегодня|Спорт , isport.ua
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