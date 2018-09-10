Экс-защитник "Динамо" возглавил французский клуб

Бывший защитник киевского "Динамо" Папе Диакате начал тренерскую карьеру. Сенегалец возглавил клуб пятого дивизиона Франции "Люневиль". Именно в этой команде Диакате и завершил карьеру в прошлом сезоне.

За "Динамо" сенегалец выступал с 2007-го по 2011-й годы, став чемпионом Украины и завоевав Суперкубок страны.

Кстати, другой экс-игрок "Динамо" Александр Шовковский стал одним из помощников Андрея Шевченко в национальной сборной.

Напомним, что на днях легендарный экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона возглавил "Дорадос", выступающий во втором мексиканском дивизионе. Детали контракта с клубом, занимающим тринадцатое место из пятнадцати возможных в лиге, пока не уточняются.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.