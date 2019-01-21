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Экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры

Сегодня, 15:50

Глен Джонсон брал трофеи с "Челси" и "Ливерпулем"

Глен Джонсон с семьей
Глен Джонсон с семьей. Фото: Instagram
Экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ce/23b/5c45ce23b5134.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ce/23b/5c45ce23b5134.jpg Футбол Глен Джонсон брал трофеи с "Челси" и "Ливерпулем"

Английский защитник Глен Джонсон в возрасте 34-х лет принял решение завершить карьеру игрока. Об этом футболист сказал в эфире радиопередачи.

"Официально объявляю, что завершаю карьеру. Я понял это еще по ходу прошлого сезона, точнее в его середине. Всегда хотел завершить карьеру, пока тело находится в хорошем состоянии", – сказал Джонсон.

На протяжении карьеры Глен Джонсон играл за "Вест Хэм", "Миллуолл", "Челси", "Портсмут", "Ливерпуль". Последним клубом Глена стал "Сток Сити", за который он выступал с 2015 года. На его счету 54 матча за сборную Англии и 1 гол.

Джонсон с "Челси" выигрывал чемпионат Англии (2005) и Кубок лиги (2005), с "Портсмутом побеждал в Кубке Англии (2008), а с "Ливерпулем" взял Кубок лиги (2012).

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, как он прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси" в 2005 году. Тогда специалист был дисквалифицирован и не мог посетить четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Баварии".

Напомним, что забавный эпизод произошел в третьем дивизионе чемпионата Англии. Болельщик выбежал на поле, чтобы отпраздновать гол "Чарльтона", поскользнулся и ударил футболиста в пах.

футболист, сборная Англии

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sport24.ru

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