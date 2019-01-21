Экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры
Глен Джонсон брал трофеи с "Челси" и "Ливерпулем"
Английский защитник Глен Джонсон в возрасте 34-х лет принял решение завершить карьеру игрока. Об этом футболист сказал в эфире радиопередачи.
"Официально объявляю, что завершаю карьеру. Я понял это еще по ходу прошлого сезона, точнее в его середине. Всегда хотел завершить карьеру, пока тело находится в хорошем состоянии", – сказал Джонсон.
На протяжении карьеры Глен Джонсон играл за "Вест Хэм", "Миллуолл", "Челси", "Портсмут", "Ливерпуль". Последним клубом Глена стал "Сток Сити", за который он выступал с 2015 года. На его счету 54 матча за сборную Англии и 1 гол.
Джонсон с "Челси" выигрывал чемпионат Англии (2005) и Кубок лиги (2005), с "Портсмутом побеждал в Кубке Англии (2008), а с "Ливерпулем" взял Кубок лиги (2012).
Ранее португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, как он прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси" в 2005 году. Тогда специалист был дисквалифицирован и не мог посетить четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Баварии".
Напомним, что забавный эпизод произошел в третьем дивизионе чемпионата Англии. Болельщик выбежал на поле, чтобы отпраздновать гол "Чарльтона", поскользнулся и ударил футболиста в пах.
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