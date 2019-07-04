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Экс-защитника сборной Украины занесло в команду "Богатство и Сила"

4 июля, 16:57

Владис-Эммерсон Иллой-Айет на правах аренды перебрался из Дании в чемпионат Гонконга

Иллой-Айет в Гонконге
Иллой-Айет в Гонконге. Фото: Facebook

Экс-футболист юношеской сборной Украины африканского происхождения Владис-Эммерсон Иллой-Айет сменил очередную команду. Из датского "Вайле", которому принадлежит 23-летний защитник, он перебрался в состав вице-чемпиона Гонконга – клуб "R&F", название которого расшифровывается как Rich and Force (Богатство и Сила). Его цвета Иллой-Айет будет защищать до лета 2020 года на правах аренды. Интересно, что "R&F" принадлежит китайским бизнесменам и является фарм-клубом известной китайской команды "Гуанчжоу".

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Что касается Владиса-Эммерсона Иллой-Айета, то ему 23 года. Он родился в Одессе в семье конголезца. Отец футболиста Мишель Иллой-Айет перебрался на Украину из Республики Конго в конце 80-х годов, а в середине 2010-х являлся президентом общественной организации "Содружество африканских беженцев и иммигрантов". Владис-Эммерсон выступал за юношескую сборную Украины, а на клубном уровне защищал цвета "Карпат", тернопольской "Нивы" и донецкого "Олимпика". В последствии получил приглашение в сборную Конго и сыграл один матч в ее составе.

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Как сообщалось ранее, бельгийский "Брюгге" объявил о подписании соглашения с украинским защитником Эдуардом Соболем. "Черно-синие" сумели договориться с донецким "Шахтером" о годичной аренде с последующим правом выкупа. Предыдущий сезон Соболь провел в аренде в чешском "Яблонце".

Также мы писали, что игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал двухлетний контракт с "Карпатами".

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Тег гонконг, сборная Конго, трансфер

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Сегодня|Спорт

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