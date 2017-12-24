Экс-звезда "Арсенала" рассказал, что остался без денег и стирает джинсы руками

Бывший защитник "Арсенала" Эмманюэль Эбуэ рассказал о том, что у него есть проблемы с финансами. По его словам, бывшая супруга отсудила у него дом.



"Я страдал, чтобы купить свой дом, а теперь у меня есть тревога. Я буду бороться до конца, потому что это несправедливо. У меня нет денег на адвоката. Сейчас я живу в доме, но я боюсь из-за того, что может прийти полиция. Мне приходится выключать свет, так как люди могут узнать, что я нахожусь в доме", – говорит Эбуэ.

Также футболист рассказал о бытовых сложностях из-за отсутствия средств. Так, спортсмен стирает джинсы руками и иногда вынужден принимать холодный душ.



"Я потерял клуб, жену, семью, все. Теперь я без гроша в кармане. У меня нет стиральной машины, поэтому приходится стирать джинсы вручную. Как-то раз я хотел принять душ, но вода была холодной. Мне отключили газ за неуплату. Я оставался и без электричества", – рассказал Эммануэль Эбуэ.

Эмманюэль Эбуэ выступал за "Арсенал" с 2004 по 2011 год и провел за лондонский клуб 135 матчей. В 2011-2016 годах футболист играл в турецком "Галатасарае", затем числился в "Сандерленде", но не провел за английский клуб ни одного матча.

Напомним, что проблемы регулярно случаются с экс-звездой сборной Англии Полом Гаскойном. Легендарный футболист в прошлом году пьяный в халате ездил на такси за выпивкой.

Ранее экс-лучший теннисист мира Борис Беккер выставил на продажу свои трофеи из-за долгов. Немецкий спортсмен задолжал кредиторам 54 миллиона фунтов.