Экс-звезда сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе

Сегодня, 18:07

Бразилец стал игроком японского клуба "Развитие"

Роберто Карлос. Фото AFP
Роберто Карлос. Фото AFP

Бывший игрок "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе, сообщает Sport Bible. 45-летний бразилец стал игроком японского клуба "Развитие" и в дебютном матче забил два гола за свою новую команду. Команда Карлоса одержала победу в игре с клубом "Воскуоре сэндай" со счетом 2:1.

Дебютный матч Роберто Карлоса собрал на трибунах около 3015 зрителей. Отмечается, что в среднем на игры "Развития" ходят 1500 болельщиков.

За всю карьеру Карлос выступал за такие клубы, как "Интер", "Реал", "Фенербахче", "Коринтианс", "Анжи" и другие команды. Роберто Карлос с "Реалом" четыре раза выигрывал чемпионат Испании и три раза Лигу чемпионов. Со сборной Бразилии становился чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Год назад Роберто Карлос стал дедушкойребенка родила вторая дочь бразильца Джованна, а всего у него девять детей.

Ранее сообщалось, что экс-игроку "Реала" грозит тюремный срок за задержки с выплатой алиментов двум его детям.

Напомним, Карлос подал в суд на телеканал, обвинивший футболиста в употреблении допинга. Немецкий журналист поехал в Бразилию и разыскал там врача по имени Жулио Алвес, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и участвовал в манипулировании допинг-пробами. Среди них якобы был и Роберто Карлос.
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Источник:

Championat.ru

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