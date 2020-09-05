Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды за вызов 19 проституток

5 сентября, 16:58

Олег Люлька Олег Люлька

Туре хотел доставить удовольствие партнерам по благотворительному матчу, но те предложение Яя не оценили

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" Яя Туре был отстранен от участия в благотворительном матче Soccer Aid под эгидой UNICEF. Причиной исключения из числа участников игры 37-летнего ивуарийца, который четырежды признавался лучшим футболистом года в Африке, стало его неудачное интимное предложение партнерам. Напомним, недавно Яя Туре провел мастер-класс в Киеве по приглашению "Динамо".

Реклама

Яя Туре, отец троих детей, прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнаженной женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек легкого поведения для товарищей по команде.

"Яя прислал видео обнаженной женщины в ванной. Она вела себя непристойно, и это было крайне неуместно. При этом он написал, что может пригласить 19 женщин, подобных изображенной на видео, в отель, чтобы они доставили удовольствие тем, кто сыграет в матче. Soccer Aid – благотворительный матч, который помогает собрать деньги для детей. Когда один из игроков, особенно тот, кто должен вести себя профессионально, делает столь непристойные предложения – это просто ужасно", – цитирует своего источника The Sun

Яя Туре

Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте также: Дорогущий секс: назван штраф, который заплатит партнер Зинченко за три часа с проститутками на карантине

Реклама

Партнеры Туре по благотворительному матчу сообщили о его непристойном предложении организаторам. И Яя убрали из состава участников игры – несмотря на извинения африканца.

"Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Я удалил сообщения в течение нескольких минут и сразу же принес извинения команде", – написал у себя в Twitter Яя Туре

Отметим, что в последнее время Туре поддерживал форму в четвертом дивизионе Англии. Знаменитый африканец неожиданно объявился в скромном клубе "Лейтон".

Смотрите, как Туре забивал за "Манчестер Сити"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

скандал проститутки проституция футболист Яя Туре
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол
"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять