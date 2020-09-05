Экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды за вызов 19 проституток

Туре хотел доставить удовольствие партнерам по благотворительному матчу, но те предложение Яя не оценили

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" Яя Туре был отстранен от участия в благотворительном матче Soccer Aid под эгидой UNICEF. Причиной исключения из числа участников игры 37-летнего ивуарийца, который четырежды признавался лучшим футболистом года в Африке, стало его неудачное интимное предложение партнерам. Напомним, недавно Яя Туре провел мастер-класс в Киеве по приглашению "Динамо".

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Яя Туре, отец троих детей, прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнаженной женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек легкого поведения для товарищей по команде.

"Яя прислал видео обнаженной женщины в ванной. Она вела себя непристойно, и это было крайне неуместно. При этом он написал, что может пригласить 19 женщин, подобных изображенной на видео, в отель, чтобы они доставили удовольствие тем, кто сыграет в матче. Soccer Aid – благотворительный матч, который помогает собрать деньги для детей. Когда один из игроков, особенно тот, кто должен вести себя профессионально, делает столь непристойные предложения – это просто ужасно", – цитирует своего источника The Sun

Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Партнеры Туре по благотворительному матчу сообщили о его непристойном предложении организаторам. И Яя убрали из состава участников игры – несмотря на извинения африканца.

"Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Я удалил сообщения в течение нескольких минут и сразу же принес извинения команде", – написал у себя в Twitter Яя Туре

Отметим, что в последнее время Туре поддерживал форму в четвертом дивизионе Англии. Знаменитый африканец неожиданно объявился в скромном клубе "Лейтон".

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