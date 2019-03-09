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Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи

Сегодня, 15:22

Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии

Жажа Коэльо
Жажа Коэльо. Фото: Getty Images
Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3bb/c21/5c83bbc21ff1a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3bb/c21/5c83bbc21ff1a.png Футбол Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии

Экс-футболист харьковского "Металлиста" Жажа Коэльо, которому на днях исполнилось 33 года, стал игроком клуба "Соннам" из Южной Кореи, сообщил клубный Twitter команды элитного корейского дивизиона.

Бразилец перебрался в новую команду на правах свободного агента. "Соннам" стал восемнадцатым клубом в карьере игрока. Команды Жажа в буквальном смысле меняет как перчатки.

Украинским болельщикам Жажа запомнился по выступлениям в составе "Металлиста" в период с 2008 по 2010 год. Дважды он возвращался в харьковский клуб в 2013-2014 годах, отыграв в сумме за "Металл" 71 матч и забив 35 мячей. Среди них феноменальные голы дальними ударами левой.

СУПЕРГОЛ ЖАЖИ КОЭЛЬО В ВОРОТА "БЕШИКТАША"

Все 18 клубов в карьере 33-летнего Жажи Коэльо

  • "Америка Минейро" (Бразилия)
  • "Фейеноорд" (Голландия)
  • "Вестерло" (Бельгия)
  • "Хетафе" (Испания)
  • "Фламенго" (Бразилия)
  • "Генк" (Бельгия)
  • "Металлист" (Украина)
  • "Трабзонспор" (Турция)
  • "Аль-Ахли" (ОАЭ)
  • "Интернасьонал" (Бразилия)
  • "Кайсериспор" (Турция)
  • "Коритиба" (Бразилия)
  • "Чунцин Лифань" (Китай)
  • "Чунцин Резервс" (Китай)
  • "Локерен" (Бельгия)
  • "Бурирам Юнайтед" (Таиланд)
  • "Муангтонг Юнайтед" (Таиланд)
  • "Соннам" (Корея)

Тем временем бывший клуб Жажи Коэльо "Металлист" сейчас занимает второе место в Первой лиге Украины. Как сообщалось ранее, тренера "Металлиста" выгнали из клуба с обвинением: "Он превратился в грубое, бессистемное лицо".

Также сообщалось, что базу "Металлиста" под Харьковом затопило.

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Тег металлист, Металлист 1925, Жажа Коэльо

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