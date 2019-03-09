Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи

Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии

Жажа Коэльо. Фото: Getty Images

Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3bb/c21/5c83bbc21ff1a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3bb/c21/5c83bbc21ff1a.png 2019-03-09T15:22:00+02:00 Футбол Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии

Экс-футболист харьковского "Металлиста" Жажа Коэльо, которому на днях исполнилось 33 года, стал игроком клуба "Соннам" из Южной Кореи, сообщил клубный Twitter команды элитного корейского дивизиона.

Бразилец перебрался в новую команду на правах свободного агента. "Соннам" стал восемнадцатым клубом в карьере игрока. Команды Жажа в буквальном смысле меняет как перчатки.

Украинским болельщикам Жажа запомнился по выступлениям в составе "Металлиста" в период с 2008 по 2010 год. Дважды он возвращался в харьковский клуб в 2013-2014 годах, отыграв в сумме за "Металл" 71 матч и забив 35 мячей. Среди них феноменальные голы дальними ударами левой.

СУПЕРГОЛ ЖАЖИ КОЭЛЬО В ВОРОТА "БЕШИКТАША"

Все 18 клубов в карьере 33-летнего Жажи Коэльо

"Америка Минейро" (Бразилия)

"Фейеноорд" (Голландия)

"Вестерло" (Бельгия)

"Хетафе" (Испания)

"Фламенго" (Бразилия)

"Генк" (Бельгия)

"Металлист" (Украина)

"Трабзонспор" (Турция)

"Аль-Ахли" (ОАЭ)

"Интернасьонал" (Бразилия)

"Кайсериспор" (Турция)

"Коритиба" (Бразилия)

"Чунцин Лифань" (Китай)

"Чунцин Резервс" (Китай)

"Локерен" (Бельгия)

"Бурирам Юнайтед" (Таиланд)

"Муангтонг Юнайтед" (Таиланд)

"Соннам" (Корея)

Тем временем бывший клуб Жажи Коэльо "Металлист" сейчас занимает второе место в Первой лиге Украины. Как сообщалось ранее, тренера "Металлиста" выгнали из клуба с обвинением: "Он превратился в грубое, бессистемное лицо".

Также сообщалось, что базу "Металлиста" под Харьковом затопило.

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