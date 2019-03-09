Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи
Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии
Экс-футболист харьковского "Металлиста" Жажа Коэльо, которому на днях исполнилось 33 года, стал игроком клуба "Соннам" из Южной Кореи, сообщил клубный Twitter команды элитного корейского дивизиона.
Бразилец перебрался в новую команду на правах свободного агента. "Соннам" стал восемнадцатым клубом в карьере игрока. Команды Жажа в буквальном смысле меняет как перчатки.
Украинским болельщикам Жажа запомнился по выступлениям в составе "Металлиста" в период с 2008 по 2010 год. Дважды он возвращался в харьковский клуб в 2013-2014 годах, отыграв в сумме за "Металл" 71 матч и забив 35 мячей. Среди них феноменальные голы дальними ударами левой.
СУПЕРГОЛ ЖАЖИ КОЭЛЬО В ВОРОТА "БЕШИКТАША"
Все 18 клубов в карьере 33-летнего Жажи Коэльо
- "Америка Минейро" (Бразилия)
- "Фейеноорд" (Голландия)
- "Вестерло" (Бельгия)
- "Хетафе" (Испания)
- "Фламенго" (Бразилия)
- "Генк" (Бельгия)
- "Металлист" (Украина)
- "Трабзонспор" (Турция)
- "Аль-Ахли" (ОАЭ)
- "Интернасьонал" (Бразилия)
- "Кайсериспор" (Турция)
- "Коритиба" (Бразилия)
- "Чунцин Лифань" (Китай)
- "Чунцин Резервс" (Китай)
- "Локерен" (Бельгия)
- "Бурирам Юнайтед" (Таиланд)
- "Муангтонг Юнайтед" (Таиланд)
- "Соннам" (Корея)
Тем временем бывший клуб Жажи Коэльо "Металлист" сейчас занимает второе место в Первой лиге Украины. Как сообщалось ранее, тренера "Металлиста" выгнали из клуба с обвинением: "Он превратился в грубое, бессистемное лицо".
Также сообщалось, что базу "Металлиста" под Харьковом затопило.
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