Эксклюзивное видео: кто в Украине воспитал будущих чемпионов мира

Сборная Украины выиграла ЧМ-2019 U-20 / Фото: AFP

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Украинская ассоциация футбола представила эксклюзивное видео о первых тренерах будущих чемпионов мира. Ранее это видео демонстрировали только гостям церемонии "Вечер чемпионов", на котором чествовали сборную Украины U-20 и ее главного тренера Александра Петракова. Мы уже писали, что сборная Украины получила миллион долларов за выигрыш чемпионата мира по футболу.

Эти специалисты также были приглашены на "Вечер чемпионов" и получили денежное вознаграждение за вклад в формирование и становление будущих чемпионов. Кстати, творец чемпионов мира Петраков с юмором отреагировал на свою награду: "Приятно, что в последний момент придумали мне награду".

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"Надеемся, этот прецедент станет стимулом для тренеров со всей страны, а для руководителей клубов – хорошим примером. Пусть "платежи солидарности" станут привычкой и нормой в украинском футболе", – говорится в заявлении УАФ.

Напомним, сборная Украины U-20 стала победителем чемпионата мира, который проходил летом в Польше. Наша команда в финале турнира обыграла Южную Корею со счетом 3:1. Ранее ФИФА сняла фильм о победном для сборной Украины U20 чемпионате мира.

Смотрите, как триумфаторов чемпионата мира встречали на родине:

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