Эксперт канала "Футбол" стал помощником тренера в "Шахтере"

Сегодня, 16:48

Авраам Кампомар ранее работал в "Альбасете" и "Вальядолиде" аналитиком

Авраам Кампомар. Фото канал &quot;Футбол&quot;
Авраам Кампомар. Фото канал "Футбол"

Эксперт каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Авраам Кампомар стал помощником главного тренера "Шахтера" U19 (игроки до 19 лет) Валерия Кривенцова. Авраам Кампомар вырос в Испании, в городе Бургос, что недалеко от Бильбао. В свое время занимался футболом, но прервал игровую карьеру по определенным причинам.

В Испании помогал разным тренерам в детских школах в футбольных клубах, также работал там в аналитических отделах. Больше всего работал в "Альбасете" и "Вальядолиде" аналитиком – полностью разбирал соперника для первой команды.

В Украине сперва оказался по работе над различными проектами и в итоге обосновался в нашей стране. Знает несколько языков, среди которых – русский и украинский. На телеканалах "Футбол 1"/ "Футбол 2" начал работал в 2017 году.

Напомним, сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Матч начнется в 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм" онлайн смотреть можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Шахтер Донецк, Авраам Кампомар

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперт канала "Футбол" стал помощником тренера в "Шахтере"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Алексей Белик. Фото ФК "Шахтер"

Алексей Белик: "Шахтер" каким-то "Хоффенхаймом" не напугать"

Сегодня, 16:15

Бывший футболист считает, что "горняки" победят со счетом 1:0 или 2:1

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" проиграл первый матч в Юношеской Лиге УЕФА

Сегодня, 15:02

"Горняки" уступили своим сверстникам из немецкого "Хоффенхайма"
Загрузка...

Футбол

Перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" прогулялся Харьковом

Сегодня, 14:45

Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель

Футбол

"Реал" примет "Рому" в первом туре Лиги чемпионов. Фото AFP

Матчи среды в Лиге чемпионов: расписание и результаты

Сегодня, 13:50

"Реал" - "Рома", "Валенсия" - "Ювентус", "Бенфика" - "Бавария" и другие игры первого тура ЛЧ 19 сентября

Футбол

"Шахтер" примет "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов

"Шахтер" - "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть

Сегодня, 13:01

Расписание трансляций матча группы F в Харькове 19 сентября на ТВ и в интернете

Футбол

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в 19:55

Букмекеры дают 50 процентов на победу "Шахтера" на старте Лиги чемпионов

Сегодня, 11:38

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Хоффенхайм": "горняки" победят в матче с большим количеством голов, забьют Мораес, Тайсон и Марлос
Загрузка...