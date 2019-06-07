Эксперт- о матче Украина – Сербия: "Игра будет очень непростой. Но лично у меня предчувствия хорошие"

Анатолий Бузник верит, что Львов снова станет фартовым для сборной Украины

Команда Шевченко готовится ко встрече с Сербией. Фото: ФФУ

Сегодня сборная Украины продолжит свой поход за путевкой на Евро-2020: во Львове подопечные Андрея Шевченко примут сербов. Список трансляций, где смотреть матч Украина – Сербия, есть на нашем сайте. Этот поединок для "сине-желтых" будет в какой-то степени даже важнее, чем мартовский выезд в Лиссабон (0:0): недобор очков в домашней встрече с прямым конкурентом за выход из группы может завесить больше, нежели очко, увезенное с поля главного фаворита нашего квинтета.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

"Матч в Португалии уже в прошлом, накануне любого боя самый сильный соперник – ближайший. Тем более такой непредсказуемый, как сербы", – говорит футбольный эксперт Анатолий Бузник, экс-тренер юношеских сборных Украины. – "Несколько лет назад у них прошла смена поколений, после чего был провал. Но сейчас ситуация нормализовалась, и последние их результаты это подтверждают (Сербия не проигрывает уже 8 матчей, в т. ч. ничьи с Германией и Португалией. – Ред.). Так что игра будет очень непростой. Но лично у меня предчувствия хорошие: Львов всегда был для нас фартовым городом. Надеюсь, что и на этот раз его выбрали неслучайно и все сложится в нашу пользу. В конце концов, сербы – это не Германия, Франция или Испания. С ними можно играть. Понятно, что у нас тоже есть недостатки в виде травм и не самой лучшей формы некоторых футболистов, тем не менее нынешняя сборная Украины – очень внятная и обученная команда, которой по силам выиграть этот матч".

У сборной Украины потрясающая статистика во Львове – 16 матчей, ни одного поражения. А именно на "Арене Львов" – 8 побед при всего одной ничьей. Причем три последние победы были над сборными стран, начинающихся на "С": Словенией и Словакией (дважды).

Прогноз букмекеров на матч Украина – Сербия

Статистика личных встреч Украины против Сербии тоже весьма благоприятная для нас – три победы в трех матчах с общим счетом 5:0. При этом счет забитым мячам в противостояниях с "белыми орлами" открыл не кто иной, как Андрей Шевченко – в спарринге 2008 года. Однако нынче состав у сербов по именам в 2,5 раза звучнее нашего (305 – 140 млн, по оценке Transfermarkt), с такими ребятами, как Йович, которого за 60 млн купил "Реал".

Букмекеры William Hill котируют шансы команд примерно одинаково: 2,62 – 2,88 – 3,0, вероятность: 36% – 33% – 31%.

Напоминаем, что матч Украина – Сербия состоится 7 июня в 21:45 (ТВ – "Украина" и "Футбол-1").

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