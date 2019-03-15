Эксперт – о разгроме "Динамо": "Это поражение Хацкевича. Ведь футболисты – это материал для тренера"
Александр Головко считает, что на фоне таких соперников вскрываются все проблемы внутри клуба
Известный эксперт и тренер Александр Головко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение киевского "Динамо" от лондонского "Челси" (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей киевляне уступили с чудовищным счетом 0:8. Такого не было 70 лет: хроника исторического разгрома "Динамо" в Лиге Европы.
"Челси" сильнее по всем статьям. И по игре, и по футболистам. На фоне таких соперников вскрываются все проблемы – среди футболистов, в тренерском штабе, руководстве клуба. Но футбол на этом не заканчивается. Это обычный урок.
Лондонцы проходили центр поля практически без борьбы. Меньше всего претензий к Гармашу, Сидклею и Шепелеву. Они больше хотели, чем все остальные. Сарри все просчитал. Он сделал акцент на правый фланг "Динамо". Кто бы ни был тренером "Динамо", он не сможет достучаться до игроков, если они не готовы. Нужно делать выводы. Сегодня это поражение Хацкевича. Ведь футболисты – это материал для тренера", – считает Головко.
Что касается нынешнего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, то после разгрома от "Челси" он отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.
Ранее мы писали, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси". Тренер и президент смотрели за матчем из вип-ложи.
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