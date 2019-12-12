Эксперт: "Очень боязно за "Динамо". Сейчас команда очень слабая"

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что "Динамо" обязано обыгрывать "Лугано" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Тем не менее, ему боязно за игру киевлян, исходя из последних результатов команды. "Динамо" – "Лугано" трансляция уже доступна на нашем сайте

"Перед этой игрой очень боязно за "Динамо". Сейчас команда очень слабая. Средней линии нет. Матч с "Зарей", в котором "бело-синие" уступили по всем статьям, только подтверждает мои опасения.

Что происходит с центральными полузащитниками, непонятно. Радует разве что Сидорчук, но капитан не сыграет в матче с "Лугано" из-за удаления в поединке против "Мальме". И это может стать проблемой. Кто свяжет оборону с атакой, мне сказать трудно. Гармаш, Буяльский, Шапаренко… они заметно снизили свой потенциал.

Все мы будем переживать за "Динамо". И я не могу не отдать им победу хотя бы потому, что соперник у них – команда, по европейским меркам, ниже среднего уровня", – признался Сабо.