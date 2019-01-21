Эксперт: "Переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями"

Александр Сопко высказался о слухах вокруг переезда украинского защитника в "Зенит"

Дорога в сборную может закрыться. Фото: AFP

Эксперт: "Переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями" Кинзерский Эдуард //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/576/2fb/5c45762fbd745.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/576/2fb/5c45762fbd745.jpg 2019-01-21T09:36:08+02:00 Футбол Александр Сопко высказался о слухах вокруг переезда украинского защитника в "Зенит"

Вчера утром "горняки" отправились в турецкий Белек на свой первый тренировочный сбор, который продлится до 26 января. Чартерным рейсом из Киева в Анталью вылетели 27 футболистов, среди них сразу четверо вратарей: помимо Пятова, Шевченко и Кудрика Паулу Фонсека взял с собой также 17-летнего воспитанника академии Анатолия Трубина, после выхода из отпуска занимающегося вместе с основной командой. Вместе с остальными в Турцию отправился и Ярослав Ракицкий, которого российские СМИ называют без 5 минут игроком "Зенита" (сообщают, что центрбек "оранжево-черных" уже якобы согласовал с питерским клубом условия личного 3,5-летнего контракта с окладом в 2,5 млн евро в год).



"Конечно, в футбольном мире все возможно. Сменить команду может любой игрок, даже Неймар и Роналду. И переход Ракицкого вполне может состояться — если совпадут интересы трех сторон: клуба, тренерского штаба и самого игрока, — говорит футбольный эксперт Александр Сопко. — Для Ярослава смена обстановки может стать встряской, способной вернуть ему мотивацию играть на высоком уровне, которую он, на мой взгляд, в последнее время начал терять. Одновременно его уход может стать шансом для Матвиенко заиграть на еще более высоком уровне. Как в свое время для самого Ракицкого стал шансом уход Чигринского в "Барселону". Но, с другой стороны, переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями: это, по сути, перечеркнет его дальнейшую карьеру в сборной, и он это прекрасно понимает. Впрочем, говорить о всех аспектах трансфера можно будет лишь после того, когда переход действительно состоится. А пока это всего лишь слухи".



Кстати, в Турцию полетели сразу двое Ракицких: Ярослав и его младшая сестра Дарья, которая является корреспондентом клубной пресс-службы. А вот израильский новичок "Шахтера" Манор Соломон к команде пока не присоединился. 19-летний полузащитник заканчивает утрясать на родине личные дела. Не исключено, что первый сбор "оранжево-черных", который продлится до 26 января, пройдет без него. Пока отсутствует в расположении "горняков" и бразилец Сиприано, в составе своей сборной (U-20) участвующий на молодежном Копа Америка. В субботу он отыграл 89 минут в стартовой матче "селесао" на турнире — с Колумбией (0:0).



В рамках сбора у "горняков" запланировано два спарринга. Первый из них подопечные Фонсеки проведут уже завтра — против хорватского "Хайдука".

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт: "Переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Кинзерский Эдуард Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...