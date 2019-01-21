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Эксперт: "Переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями"

Сегодня, 09:36

Александр Сопко высказался о слухах вокруг переезда украинского защитника в "Зенит"

Дорога в сборную может закрыться
Дорога в сборную может закрыться. Фото: AFP
Эксперт: "Переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями" //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/576/2fb/5c45762fbd745.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/576/2fb/5c45762fbd745.jpg Футбол Александр Сопко высказался о слухах вокруг переезда украинского защитника в "Зенит"

Вчера утром "горняки" отправились в турецкий Белек на свой первый тренировочный сбор, который продлится до 26 января. Чартерным рейсом из Киева в Анталью вылетели 27 футболистов, среди них сразу четверо вратарей: помимо Пятова, Шевченко и Кудрика Паулу Фонсека взял с собой также 17-летнего воспитанника академии Анатолия Трубина, после выхода из отпуска занимающегося вместе с основной командой. Вместе с остальными в Турцию отправился и Ярослав Ракицкий, которого российские СМИ называют без 5 минут игроком "Зенита" (сообщают, что центрбек "оранжево-черных" уже якобы согласовал с питерским клубом условия личного 3,5-летнего контракта с окладом в 2,5 млн евро в год).

"Конечно, в футбольном мире все возможно. Сменить команду может любой игрок, даже Неймар и Роналду. И переход Ракицкого вполне может состояться — если совпадут интересы трех сторон: клуба, тренерского штаба и самого игрока, — говорит футбольный эксперт Александр Сопко. — Для Ярослава смена обстановки может стать встряской, способной вернуть ему мотивацию играть на высоком уровне, которую он, на мой взгляд, в последнее время начал терять. Одновременно его уход может стать шансом для Матвиенко заиграть на еще более высоком уровне. Как в свое время для самого Ракицкого стал шансом уход Чигринского в "Барселону". Но, с другой стороны, переход в российский чемпионат грозит Ракицкому серьезными имиджевыми потерями: это, по сути, перечеркнет его дальнейшую карьеру в сборной, и он это прекрасно понимает. Впрочем, говорить о всех аспектах трансфера можно будет лишь после того, когда переход действительно состоится. А пока это всего лишь слухи".

Кстати, в Турцию полетели сразу двое Ракицких: Ярослав и его младшая сестра Дарья, которая является корреспондентом клубной пресс-службы. А вот израильский новичок "Шахтера" Манор Соломон к команде пока не присоединился. 19-летний полузащитник заканчивает утрясать на родине личные дела. Не исключено, что первый сбор "оранжево-черных", который продлится до 26 января, пройдет без него. Пока отсутствует в расположении "горняков" и бразилец Сиприано, в составе своей сборной (U-20) участвующий на молодежном Копа Америка. В субботу он отыграл 89 минут в стартовой матче "селесао" на турнире — с Колумбией (0:0).

В рамках сбора у "горняков" запланировано два спарринга. Первый из них подопечные Фонсеки проведут уже завтра — против хорватского "Хайдука". 

Шахтер Донецк, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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