Эксперт: "Рискну предположить, что счет будет 2:1 в пользу "Шахтера"

Виктор Грачев спрогнозировал результат на украинское дерби в Премьер-лиге

Виктор Грачев. Фото: Динамомания

Сегодня в Киеве на "Олимпийском" в 25 туре Премьер-лиги пройдет битва грандов. "Динамо" принимает "Шахтер". Начало встречи в 18:30. Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте. Накануне всеукраинского дерби экс-игрок "горняков" Виктор Грачев поделился своими ожиданиями.

"Победа горняков станет для них гарантией чемпионства. Если же выиграют динамовцы – интрига сохранится до самого конца чемпионата, – говорит Грачев. - В таких матчах тактика одна – и ничего нового мы, скорее всего, не увидим. "Шахтер" априори не может играть от обороны, а вот как построит игру "Динамо" – посмотрим. Жду вязкой борьбы и рискну предположить, что счет будет 2:1 в пользу "Шахтера".

Ранее мы писали, что накануне матча ультрас "Динамо" вместе с капитаном клуба Сергеем Сидорчуком сделали шикарное граффити на входе на одну из трибун "Олимпийского". Рисунок вышел очень красивым и вдохновляющим.

Кстати, в украинском классико в этот раз букмекеры не видят фаворита. Котировки на победу "Динамо" такие же, как и на победу "Шахтера" – 2.60, на ничью – 3.50. Самым вероятным аналитики называют счет – 1:1.

24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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