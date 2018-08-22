Эксперт: "Самое главное для "Динамо" – не пропустить быстрый гол"

Сегодня в Амстердаме пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Аяксом" и киевским "Динамо". Начало поединка в 22:00. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча "Аякс" – "Динамо".

"Понятно, что "Аякс" будет контролировать ход встречи. Они играют дома и понимают: должны сделать какой-то задел, - поделился с "Сегодня" ожиданиями от матча экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, живущий в Голландии. - "Динамо" же наверняка вновь сыграет очень компактно, с главной задачей - не пропустить. Если это у них получится, уже хорошо. Ну а если удастся забить на выезде - вообще отлично. Но я бы посоветовал динамовцам не слишком прижиматься к своим воротам: у "Аякса" хватает техничных игроков, здорово разыгрывающих мяч на половине поля соперника. Тадич и Зиех - мастера раздавать фантастические по остроте и точности голевые передачи. Если им дать свободу у своей штрафной, они могут принести массу неприятностей. Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг - очень амбициозный, ставящий перед собой самые высокие цели. У него интересный тренировочный процесс, в котором упор делается на тактическую подготовку. Но из-за нестабильной игры тен Хаг подвергается постоянной критике, и не всегда правильно на нее реагирует. У него очень непростые отношения с журналистами. В отсутствие СМИ он нормально общается, а перед камерами закрывается, и говорит сухо и стереотипно. Но, думаю, для тренера это не главный недостаток. Все же на первом месте результат".

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"В пользу "Динамо" может сыграть то, что "Аякс" на старте сезона играет неровно, чередуя яркие матчи с провальными, - продолжает Левченко. - В стартовой игре чемпионата с "Хераклесом" сыграли просто ужасно, уйдя от поражения в самом конце. Потом была уверенная победа над "Стандардом" в ЛЧ (3:0), и снова мучения - с "Венло". Победный гол забили на последних минутах благодаря спорному пенальти, определенному системой VAR. Было видно: игра у "Аякса" не идет. Но на Лигу чемпионов настрой у них будет совершенно иной. И болельщики это, видимо, чувствуют - билеты на игру уже распроданы. Все-таки имя "Динамо" до сих пор звучит в Европе. Мне звонили знакомые из Украины, просили помочь с билетами, но я не смог достать. Ажиотаж вокруг матча очень серьезный, сумасшедшая поддержка "Аяксу" гарантирована. Интересно посмотреть, как "Динамо" себя проявит в этой ситуации. Но самое главное в таких матчах - не пропустить быстрый гол, правильно выстроить оборону, попытаться сыграть как можно плотнее за счет лучшей "физики", потому как в техническом плане у "Аякса" все же есть превосходство. Но киевляне уже доказали в этом сезоне, что терпеть они умеют. Нужно выдержать стартовый напор соперника, а потом два-три момента у "Динамо" точно будут".