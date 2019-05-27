Эксперт: В сборной каждый добавляет в общий котел, а в результате получается вкусный борщ

Александр Сопко проанализировал старт сборной Украины на молодежном чемпионате мира

Начали с победы над американцами.

Сегодня против Катара сборная Украины U-20 проведет свой второй матч на молодежном чемпионате мира в Польше, который так здорово начался для нас в пятницу. Подопечные Александра Петракова переиграли сверстников из США (2:1) благодаря голам Сергея Булецы и Дениса Попова. "Очень набегались, и после 80-й минуты было тяжело. Но перетерпели, смогли собраться - это у нас в крови. И, конечно, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые ежесекундно гнали нас вперед и добавляли стимул. Мы играли как дома (в Бельско-Бяла), это очень приятно", - сказал после матча хавбек "сине-желтых" Алексей Хахлев. А главный тренер нашей сборной Александр Петраков признался: "Первый тайм у нас совсем не получился. К 15-й минуте могли проигрывать – 0:2. В перерыве пришлось жестко с ребятами поговорить, переходя на повышенные тона. Хорошо, что мы смогли донести до ребят свои требования, и во втором тайме все пошло гораздо лучше. О дальнейших целях будем разговаривать потом. Пока наша задача -

выйти в плей-офф".



"Первые четверть часа действительно было очень тревожно - вся игра шла на нашей половине поля. И только когда американцы чуть ослабили эту "удавку", у наших стали получаться какие-то комбинации и какая-то контригра. Ну а забив гол, наконец поняли, что с этим соперником можно и нужно играть, - поделился с "Сегодня" своим мнением об игре футбольный эксперт Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. - Многие игроки сборной США играют в хороших европейских клубах. Видно, что и школа у них хорошая, и есть все, что требуется в современном футболе - скорость, мощь, хорошая работа с мячом. Но в плане психологии они нам как раз и уступили. До перерыва американцы действовали с чувством собственного превосходства. Но для них стало сюрпризом, что на второй тайм выйдет совсем другая сборная Украины. И когда наши начали навязывать борьбу, прессинговать на чужой половине поля, в единоборствах играть смело и до конца, оказалось, что американцы тоже могут тушеваться, волноваться, делать ошибки. И были отрезки, когда мы на несколько минут переводили игру на чужую половину поля. В индивидуальных действиях, в работе с мячом, в игре один в один, два в два - мы американцам уступали. А вот в игре 11 на 11, когда все бьются, у нас появляется шанс. Командой мы были конкурентнее. Ну и самоотдача, конечно, была на высоком уровне - это то, на чем наш футбол всегда держался. Собственно, матч стал олицетворением всех наших сборных последних лет. С одной стороны, мы особо не можем играть первым номером. Но когда мы отмобилизованы, играем агрессивно, - мы тоже очень непростая команда".



ПО ПЕРСОНАЛИЯМ. "Сила нашей сборной именно в коллективных действиях. Каждый по чуть-чуть добавляет в общий котел, а в результате получается вкусный борщ, - улыбается Сопко. - Как только в сборной начнется дележ на солистов и подносчиков рояля, тогда и появятся проблемы. Но если кого-то выделять по матчу с американцами, то мне понравился центральный защитник Попов: и победный гол забил, и в обороне был хорош. Большой объем работы проделал вингер Цитаишвили - пытался обострять, брал игру на себя, шел в обводку, несколько раз неплохо бил по воротам и забить мог, когда попал в перекладину. Впрочем, от этих ребят мы и ждали подобного, все же у них есть уже опыт игры за первую команду "Динамо". Но приятно удивили и те игроки, о которых пока мало кто знает. Например, Конопля (правый защитник из "Шахтера" U21) - он тяжело входил в игру, осторожничал, но потом разбегался, и действовал очень активно. А вообще эта победа - во многом тренерская. Сказался опыт Петракова, который давно работает со сборными и знает, как именно распределить силы и стратегию на турнирной дистанции. Он хорошо знает цену ошибке, чувствует, когда футболисты начинают позволять себе больше, чем это можно допустить, и вовремя их останавливает. В таком возрасте еще нет такой академической игры, не до конца раскрыты сильные и слабые качества игроков, и очень многое зависит от правильного настроя. Насколько тренер способен подхлестнуть или успокоить. Петраков не пытается удивить красотой игры, но четко умеет работать на результат. Посмотрим, как будет дальше, но такая победа дорогого стоит".



Сегодня (19:00, UA:Перший) Украина сыграет против аутсайдера нашего квартета сборной Катара, битого – 4:0 Нигерией, и в случае победы досрочно гарантирует себе место в плей-офф. В 1/8 финала выходят два первых места и 4 третьих из 6 групп.

Напомним, что в Украине определился чемпион. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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