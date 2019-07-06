Эксперт: "Зачем "Динамо" Караваев? Возможно, они продадут Цыганкова уже до конца августа"
Метревели считает, что Луиш Каштру столкнется с проблемой игры в чемпионате Украины из-за тактики наших команд
Эксперт телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Михаил Метревели поделился своим мнением касаемо главного летнего трансфера в Украине – перехода игрок национальной сборной Александра Караваева из луганской "Зари" в киевское "Динамо". Вчера Александр Караваев отметился первым голом в составе "Динамо".
"У "Динамо" усилится конкуренция на правом фланге. Как в защите, так и в полузащите. С этой точки зрения для "Динамо" этот переход достаточно выгодный. А вот для чего он Караваеву – здесь вопрос. Сможет ли он занять место в составе? Для него это вопрос номер один. Справа в обороне все время играет Кендзера, это футболист достаточно неплохого уровня. Впереди действует Цыганков. Возможно, "Динамо" думает о продаже Цыганкова. Ведь если за Цыганкова дадут хорошие деньги, то может быть они его и продадут. Вполне возможно, что и до конца августа это может произойти", – считает Метревели.
Также не обошел стороной эксперт еще одну резонансную тема украинского межсезонья – смену главного тренера донецкого "Шахтера". Напомним, вместо Паулу Фонсеки "горняков" возглавил Луиш Каштру.
"Понятно, что сейчас Каштру больше знакомится с командой. Пару месяцев шел анализ, сейчас идет практическая работа, наигрываются связи, он смотрит с точки зрения философии, тактики и стратегии на борьбу за золотые медали чемпионата. Опять-таки, мне кажется, что команда будет играть быстрее. Быстрее переходить из обороны в атаку, меньше времени тратить на подготовительные действия. Он столкнется с проблемой игры в чемпионате Украины. Одна тактика и стратегия в играх чемпионата, и другое дело – Лига чемпионов. Если в чемпионате Украины эта тактика более быстрого перехода в атаку была бы ощутимой, но учитывая, что "Шахтер" в 90% матчей чемпионата Украины владеет мячом по 60%, а иногда и больше, то наверное, стратегии будут отличаться", – заключил эксперт.
"Шахтер" под руководством Луиша Каштру обыграл самый титулованный клуб Болгарии:
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