Эксперты не верят в чудо в Англии: букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Порту"

Сегодня "Порту" попробует сотворить чудо в Ливерпуле: в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов португальцам нужно отыграть пять "сухих" мячей, которые команда пропустила от английского клуба три недели назад в первом матче. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени: смотреть "Ливерпуль" – "Порту" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев матча большими фаворитами и в ответном поединке. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет всего 1.50, тогда как на победу "Порту" можно сделать ставку с коэффициентом 7.20, а на ничью – 4.40. Таким образом, эксперты оценивают вероятность победы англичан в сегодняшнем матче в 65%, вероятность победы "Порту" в 13%, ничьей – в 22%.

Ставки на проход "Ливерпуля" в четвертьфинал вообще не принимаются – никто не верит, что команда дома упустит преимущество в пять голов. Но можно рискнуть и поставить на проход "Порту" с коэффициентом 100.

Также букмекеры считают, что сегодняшний поединок будет "на больше" – т.е. в нем будет забито три мяча или больше. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.65, на "меньше 2,5 голов" – 2.30.

Также во вторник состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Реал": трансляции на ТВ и в интернете.