Эксперты: "Сборная Украины затягивала атаки, но сегодня нам повезло"

Вячеслав Шевчук / Фото: Канал Футбол

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Сегодня в Запорожье наша сборная в товарищеском матче с эстонцами в компенсированное время добыла минимальную победу. Обзор матча Украина – Эстония уже есть на нашем сайте. Смотрите, как разворачивались события.

После матча своими мыслями об увиденном в эфире программы "Головна команда" поделились эксперты телеканалов Футбол 1/ Футбол 2.

Бывший сборник Вячеслав Шевчук прокомментировал события на поле так:

"Сегодня мы увидели, что много футболистов появилось в составе, которых последнее время не задействовали. Что-то удалось реализовать на футбольном поле, некоторые моменты – нет. Сборная Украины испытывала сложности на завершающей стадии. Не могли вскрыть массированную оборону. Хотел бы сделать комплимент сопернику, который достаточно компактно оборонялся".

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Также отдал должное сопернику и еще один бывший игрок национальной команды Алексей Белик:

"В таком результате есть заслуга сборной Эстонии. В первом тайме подопечные Шевченко слишком долго держали мяч. Соперник очень грамотно действовал в обороне. Поэтому нам было очень тяжело в первой половине встречи, за исключением двух моментов. Я считаю, что все закончилось хорошо для нас. Удача нам сопутствовала сегодня".

Напомним, теперь сборная Украины сыграет в воскресенье – в Белграде заключительный матч отбора на Евро-2020 с сербами.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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