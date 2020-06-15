Экстаз украинского футбола: сегодня – ровно год сумасшедшей победе молодежной сборной на чемпионате мира

В финальном матче ЧМ-2019 в Польше команда Петракова одолела Южную Корею и получила премию в миллион долларов

Сегодня исполняется ровно год самому большому триумфу в истории украинского футбола на уровне сборных. 15 июня 2019 года молодежная сборная Украины (U-20), возглавляемая Александром Петраковым, стала победительницей чемпионата мира в Польше, одержав в финале турнира в Лодзе волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1.

Матч за "золото" турнира с корейцами начался для украинцев неудачно – уже на пятой минуте наша команда пропустила с пенальти. Однако дубль Супряги и феноменальный гол Цитаишвили после прохода через все поле, которыми ответила команда Петракова, принесли ей исторический титул.

Реклама В финале молодежного ЧМ Супряга забил два мяча корейцам / Фото: AFP

Молодежная сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира 2019 года / Фото: Getty Images

Реклама Сборная Украины U20 – чемпионы мира / Фото: AFP

Сергей Булеца / Фото: Reuters

Реклама Георгий Цитаишвили / Фото: Reuters

Раздевалка молодежной сборной Украины / Фото: Getty Images

/ Фото: AFP

Встреча сборной Украины U20 после победы на чемпионате мира / Фото: Getty Images

Украина – Корея, эмоции футболистов и болельщиков после матча

Финал молодежного чемпионата мира-2019

Украина – Южная Корея – 3:1

Голы: Супряга (34), Супряга (53), Цитаишвили (89) – Кангин Ли (5)

Украина: Лунин – Сафронов, Бондарь, Бескоровайный – Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко – Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) – Супряга (Сикан, 63). Тренер: Александр Петраков

Напомним, что лучшим вратарем молодежного ЧМ-2019 стал украинец Андрей Лунин. В шести матчах турнира голкипер "Реала" пропустил лишь три гола. Награду в виде золотой перчатки Лунин получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Добавим, что за выигрыш ЧМ-2019 молодежная сборная Украины получила солидную премию от Украинской ассоциации футбола. Команде Александра Петракова выплатили миллион долларов чистыми.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама