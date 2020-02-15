Экстренное собрание: в "Манчестер Сити" созвали игроков в связи с отстранением от еврокубков

"Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано провел экстренную встречу с футболистами команды. Сориано кратко проинформировал команду о планах клуба в связи с отстранением от еврокубков на два следующих сезона.

Дисквалификация может оказать серьезное влияние на трансферные планы "горожан" летом, на будущее главного тренера Хосепа Гвардиолы, а также на контракты и заработную плату действующих футболистов.

Отмечается, что игроки имеют основание для расторжения контракта с "Ман Сити", так как клуб лишил их возможности участвовать в еврокубках в течение двух сезонов и получать премиальные.

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Добавим, что сейчас у "Манчестер Сити" есть проблемы посерьезнее, чем отстранение от еврокубков – клуб Зинченко грозят сослать в четвертый дивизион Англии. Такое наказание по отношению к "Манчестер Сити", вдобавок к уже принятым в УЕФА санкциям, может применить руководство английского футбола.

Если наказание останется в силе, то впервые за 25 лет в Лиге чемпионов может не быть команды из Манчестера.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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